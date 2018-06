IMPERIA, SONDRIO, ANCONA, IMOLA: RISULTATI BALLOTTAGGIO/ Elezioni Comunali 2018: tutte le sfide

Imperia, Sondrio, Ancona, Imola: risultati ballottaggio 2018, elezioni comunali 2018. A rischio diverse roccaforti di sinistra. Guerra fraticida per il centrodestra in Liguria.

Comunali 2018, ballottaggi (foto da Lapresse)

Lombardia, Emilia-Romagna, Marche: in queste regioni ci sono ballottaggi per le elezioni comunali 2018 che meritano un focus appropriato. In Liguria, però, ce n'è uno che assume i contorni dello scontro fraticida. Ad Imperia, infatti, si attende la resa dei conti rinviata per anni all'interno del centrodestra. Il passato e il presente della coalizione, e in particolare di Forza Italia, in un testa a testa che potrebbe anche segnare la rotta dell'alleanza a livello nazionale. Da una parte Claudio Scajola, l'ex ministro e fedelissimo berlusconiano che al primo turno ha ottenuto la maggioranza dei voti (35,28%), superando invece il candidato del centrodestra ufficiale, quel Luca Lanteri fermo al 28,67% che rischia ora di incarnare un fallimento del cosiddetto "modello Toti" in regione. Curiosità anche per quanto accadrà sempre in Liguria a Sarzana, storico fortino rosso, dove la candidata del centrodestra Cristina Ponzanelli al primo turno ha superato per 200 preferenze il sindaco uscente del Pd Alessio Cavarra. Anche qui un finale thrilling...

ELEZIONI COMUNALI LOMBARDIA, SONDRIO PASSA DI MANO?

Sono precisamente 217.214 gli elettori della regione Lombardia interessati dal ballottaggio delle amministrative 2018. Appartengono in tutto a 9 comuni: il capoluogo Sondrio, cui vanno aggiunti Bareggio, Cinisello Balsamo, Gorgonzola in provincia di Milano, oltre che Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso in provincia di Monza e Brianza. I riflettori sono tutti puntati su quanto accadrà a Sondrio, città storicamente di sinistra, che invece al primo turno ha fatto segnare un inatteso sorpasso della coalizione di centrodestra a trazione leghista. Marco Scaramellini, sostenuto dalle liste Sondrio liberale, Forza Italia, Popolari retici, Fratelli d’Italia, Sondrio Viva! e Lega, con il suo 46,81% è arrivato a pochi passi da un successo che avrebbe avuto del clamoroso. Costretto alla rimonta Nicola Giugni, espressione delle liste Sinistra per Sondrio; Sondrio 2020; Giugni sindaco; Sondrio democratica e Partito democratico, fermatosi lo scorso 10 giugno al 36,08%. Ago della bilancia? Probabilmente l'elettorato del candidato civico Fiorello Provera (14,01%). Fuori c

BALLOTTAGGI MARCHE, ANCONA AL VOTO

Ancona, Falconara Marittima e Porto Sant'Elpidio: sono questi i 3 comuni della regione Marche chiamati al voto per il ballottaggio delle elezioni comunali. Non c'è dubbio però che l'attenzione nazionale sia rivolta principalmente alle sorti del capoluogo, dopo che al primo turno la sindaca uscente Valeria Mancinelli, non è riuscita per pochi punti percentuali ad evitare il ballottaggio. La prima cittadina, sostenuta da Pd, Ancona Popolare, Ancora per Ancona, Verdi e Centristi per Ancona, ha conquistato infatti 20.738 voti, pari al 47,92%. Un risultato sulla carta difficile da ribaltare per Stefano Tombolini, candidato appoggiato da Lega, Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, Servire Ancona e la lista civica 60100, che al primo turno si è fermato 28,44% con 12.308 voti. Un classico ballottaggio vecchio stile dunque: centrosinistra contro centrodestra. E se a fare la differenza fossero i voti grillini?

EMILIA-ROMAGNA, IMOLA ROSSA PER SEMPRE?

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, gli unici due comuni interessati dai ballottaggi per le amministrative 2018 sono Salsomggiore e Imola. Ed è proprio quest'ultima, una roccaforte rossa, da sempre governata dalla sinistra, che a livello nazionale suscita un interesse forse senza precedenti. L'unica certezza è rappresentata dal fatto che Imola per la prima volta nella sua storia sarà governata da una donna. Al secondo turno si scontrano infatti la candidata del centrosinistra Carmen Cappello e quella del Movimento Cinque Stelle Manuela Sangiorgi. Alle comunali del 10 giugno l'esponente Pd riuscì ad ottenere la fiducia del 42% degli elettori, mentre quella pentastellata si fermò al 29%. E allora ecco che di nuovo a risultare decisivo potrebbe essere il "terzo polo", quel centrodestra che sulla carta dispone di un 23% decisivo. La speranza del centrosinistra, però, è che al netto dell'alleanza di governo tra Lega e M5s, non tutto il patrimonio elettorale del candidato sconfitto Giuseppe Palazzo converga sulla Sangiorgi. Nel dubbio, però, la Cappello è riuscita a riunire tutta l'area di centrosinistra, stringendo un accordo con il candidato di Sinistra Italiana Filippo Samachini: un migliaio di voti che potrebbero fare comodo...

