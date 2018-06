Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018: tutte le sfide

Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie

24 giugno 2018 Silvana Palazzo

Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo al Ballottaggio

Ultimo atto delle Elezioni Comunali 2018: oggi è la giornata del Ballottaggio in 75 comuni d'Italia. In programma dunque il secondo turno delle amministrative per eleggere sindaci e consigli comunali. In Sicilia i ballottaggi sono 8, tre dei quali riguardano grandi città capoluoghi di provincia: si tratta di Messina, Ragusa e Siracusa. Sfida interna al centrodestra a Messina tra il primario Dino Bramanti, sostenuto tra gli altri da Forza Italia e Lega, e il deputato regionale Cateno De Luca, eletto nell'idc ed espressione del movimento Sicilia Vera. A Ragusa, invece, si sfidano l'esponente M5s Antonio Tringali che se la vede con Giuseppe Cassì, appoggiato da Fratelli d'Italia e tre liste civiche. Ma il centrodestra potrebbe ricompattarci proprio al ballottaggio. A Siracusa si confrontano al ballottaggio Ezechia Paolo Reale del centrodestra e Francesco Italia, vicino al sindaco uscente renziano Giancarlo Garozzo e che quindi potrebbe contare sui voti del Pd. Al ballottaggio anche Adrano, con la sfida tra Aldo Di Primo (Forza Italia e Lega) e Angelo D'Agate, esponente di due liste civiche. Si vota anche ad Acireale: Michele Di Re del centrodestra contro Stefano Alì del MoVimento 5 Stelle. A Partinico sfida tra Maurizio De Luca del centrodestra e Pietro Rao con due liste civiche. Ballottaggio tra Nino Cammarata, sostenuto tra gli altri Forza Italia, e Maurizio Di Carlo, a capo di tre liste civiche, a Piazza Armerina.

ELEZIONI COMUNALI PUGLIA: BRINDISI AL BALLOTTAGGIO, SFIDA IBRIDA A BISCEGLIE

Oggi, domenica 24 giugno, tornano al voto in Puglia per il secondo turno delle amministrative i cittadini di ben undici comuni. Al ballottaggio va Brindisi, dove si sfidano Roberto Cavalera per il centrodestra e Riccardo Rossi per il centrosinistra. Il sindaco uscente di Acquaviva, Davide Carlucci, sfida Francesco Pistilli, ex berlusconiano. Rosa Melodia del centrosinistra ad Altamura è al ballottaggio con il centrista Giovanni Saponaro. A Casamassima si scontrano Giuseppe Nitti di Italia in Comune contro Agostino Mirizio del centrodestra. A Mola Stefano Diperna del centrodestra contro il civico Giuseppe Colonna. Tutto a sinistra il secondo turno a Conversano con Pasquale Loiacono e Pasquale Gentile. A Noci invece l'ex senatore Pietro Liuzzi di Noi con l'Italia sfida Domenico Nisi del centrosinistra. A Francavilla sono opposti Maurizio Bruno del centrosinistra e Antonello Denuzzo a capo di una coalizione moderata con liste civiche. Il centrodestra e il centrosinistra si sfidano a Oria rispettivamente con Maria Lucia Carone e Pino Carbone. E così a San Nicandro Garganico con Mario D'Ambrosio e Costantino Ciavarella. Ibrida la corsa per il sindaco di Bisceglie, dove sono in campo Angelantonio Angarano, ex Pd sostenuto da civiche di destra e sinistra, e Gianni Casella, ex centrodestra supportato da liste civiche di ispirazione moderata.

ABRUZZO, DUE COMUNI AL BALLOTTAGGIO

In Abruzzo oggi si vota a Teramo e Silvi, dove il primo turno di due domeniche fa non è stato sufficiente per eleggere il sindaco. In entrambi i casi la sfida è tra centrodestra e centrosinistra. A Teramo si contendono la fascia tricolore Giandonato Morra di Fratelli d'Italia, che è sostenuto da sei liste, e Gianguido D'Alberto, che invece è sostenuto dal Partito democratico e da altre tre liste. A Silvi invece la sfida è tra Andrea Scordella della lega, su cui ha trovato una sintesi l'intero centrodestra, e Francesco Comignani del centrosinistra. In entrambe le città nei giorni scorsi, subito dopo i risultati del primo turno, non ci sono stati apparentamenti ufficiali con altre liste, pertanto i seggi distribuiti alle coalizioni vincenti non subiranno variazioni rispetto alla geografia dei Consigli comunali emersa al primo turno. Una cosa è certa: a distanza di due settimane dallo scrutinio del primo turno, quello del ballottaggio si prevede assai più rapido, quindi subito dopo mezzanotte potrebbero essere già noti i primi risultati attendibili, senza proiezioni o exit poll.

