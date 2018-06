BRUXELLES, CONTE AL VERTICE UE SU MIGRANTI/ No a proposta di Francia e Spagna: “Non diventeremo campo profughi

Migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.

24 giugno 2018 - agg. 24 giugno 2018, 17.43 Silvana Palazzo

Migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles (Foto: LaPresse)

Non mancano le polemiche nel mini vertice europeo che si sta tenendo oggi a Bruxelles per la crisi migratoria. L'Italia è quasi sola contro tutti. Il premier italiano Giuseppe Conte è stato il primo a prendere la parola presentando la proposta italiana, malgrado le dichiarazioni provocatorie di Francia e Spagna verso Roma. Il Presidente del Consiglio ha spiegato che vuole affrontare il problema in maniera strutturale, imboccando un percorso che si articolerebbe su più livelli. Inoltre, Conte ha ribadito il suo “no” alla proposta franco-spagnola sui migranti, in particolare sugli hotspot nei Paesi europei, durante una telefonata con il premier Pedro Sanchez ieri sera. Secondo quanto riferiscono fonti del Governo, citate dall'Ansa, Conte ha sottolineato con forza che i Paesi di primo approdo come Italia, Grecia e Spagna non possono diventare il campo profughi d'Europa. (agg. di Silvana Palazzo)

“PROPOSTA ITALIANA PER SUPERARE REGOLAMENTO DUBLINO”

Il premier Giuseppe Conte è arrivato a Bruxelles con un progetto per risolvere l'emergenza immigrazione. Lo ha annunciato lo stesso Presidente del Consiglio in vista del vertice informale di sedici Stati membri che si apre oggi in Belgio, e che procede il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. «Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova, basata su un nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione», dichiara il premier Conte, accompagnato dal portavoce Rocco Casalino. L'idea del governo italiano si fonda sulla necessità di considerare europee le frontiere, indipendentemente dal Paese di arrivo dei migranti. E quindi tutti i migranti vanno ripartiti per quote prestabilite. «Vogliamo superare completamente il regolamento di Dublino, basato su una logica emergenziale. Noi vogliamo affrontare il problema in modo strutturale. Le nostre opinioni pubbliche ce lo chiedono».

MIGRANTI, CONTE PORTA A BRUXELLES IL PIANO ITALIANO

Il capo del governo Giuseppe Conte ha spiegato a Bruxelles che la proposta italiana si fonderà sulla European Multilevel Strategy for Migration. Il progetto è costituito da sei premesse e dieci obiettivi. Il piano è di proporre una puntuale politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, che sia realmente efficace e sostenibile. L'obiettivo è di superare le resistenze franco-tedesche e ottenere una modifica nella gestione dei movimenti primari dei migranti. Una volta ottenuto questo obiettivo, Roma è disposta ad andare incontro alle richieste di Emmanuel Macron e Angela Merkel sui movimenti secondari. A distanza ha risposto la cancelliera tedesca: «Oggi è un incontro molto importante» per trovare «accordi bilaterali e trilaterali» sul tema della migrazione. L'auspicio è di trovare una soluzione comune in questi giorni in vista del vertice europeo di giovedì. «Sappiamo che non esiste ancora una soluzione europea, quindi si tratta di trovare accordi bilaterali, di come possiamo aiutarci a vicenda e trattarci reciprocamente in modo equo e onesto».

