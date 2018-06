Calenda, “subito oltre il Pd dopo debacle Ballottaggi”/ Martina: “nuova leadership ma no Fronte Repubblicano”

Carlo Calenda dopo il crollo del Pd ai Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018: "andare subito oltre i dem con Fronte Repubblicano". Martina frena l'ex ministro, "no nuovi partiti"

25 giugno 2018 Niccolò Magnani

Carlo Calenda, "andare oltre il Pd" (LaPresse)

Lo aveva detto dopo i risultati del 4 marzo e lo ribadisce dopo l’ancora più cocente, da un certo punto di vista, sconfitta dei Ballottaggi alle Elezioni Comunali del 24 giugno: Carlo Calenda chiede di andare oltre il Partito Democratico, ormai logoro, vecchio e soprattutto senza idee. Il tweet dell’ex ministro del Mise (fidato di Renzi anche se spesso in discussione su tutto, ndr) è di quelli durissimi: «Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno. Ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su una nuovo manifesto. Andare oltre @pdnetwork. Subito!». E l’hashtag lanciato è lo stesso del 5 marzo mattina, bisogna fondare un “Fronte Repubblicano” secondo uno dei ministri più apprezzati del precedente governo, da molti considerati il possibile nuovo leader del Centrosinistra. A dir la verità, in molti a sinistra lo ritengono o “troppo vicino a Renzi” o con troppa poca “esperienza di sinistra” (resta infatti un manager di aziende e uno dallo spirito molto più prammatico che “nostalgico”) e per questo la sua richiesta di svolta non è stata “valutata” nelle settimane dopo la sconfitta alle Politiche Nazionali. Ora però, con il Centrosinistra che perde dopo Terni anche Siena, Massa, Pisa, Avellino, Ivrea e Imola - e tra un anno ci sono le temute Europee, quelle in cui nel 2014 Renzi conquistò il punto massimo del Pd prima della caduta - Calenda ritorna alla carica e immagina di poter costruire, magari proprio con Renzi, un nuovo “fronte” moderato da contrapporre a Salvini e Di Maio.

MARTINA “FRENA” L’EX MINISTRO

Chi però non si dice già d’accordo, come detto tra l’altro anche dopo il 4 marzo, è lo stesso che ancora oggi dovrebbe decidere nel Pd, ovvero il segretario reggente. Maurizio Martina, che di certo non esce benissimo dal doppio turno delle Amministrative, è intervenuto stamane a “Circo Massimo” su Radio Capital e ha smentito la possibilità di una nuova creatura “oltre il Pd”: «Non sono d'accordo con il superamento del Pd. "Credo invece in un campo progressista di centrosinistra, con il Pd al centro. Certo dobbiamo chiamare tutti a raccolta, ridefinire il campo. Il centrosinistra prevale, dove c'è ancora un Partito democratico in salute, capace di fare comunità», spiega Martina ricacciando indietro (per ora) la proposta di Calenda. Bisogna cambiare qualcosa, e in questo senso le leadership da rinnovare (anche la sua quindi?) sono il primo punto: «Ci dobbiamo attrezzare con risposte nuove a temi profondi, come il rapporto fra integrazione e sicurezza che è stato dominante. Salvini ha intercettato delle parole d'ordine che vengono percepite come rilevanti anche da un elettorato di centrosinistra. C'è un bisogno enorme di protezione da parte dell'elettorato». Prossimo step il congresso di luglio dove però il Pd si ritrova a dover discutere non più “solo” della debacle del 4 marzo ma anche di quella del 10-24 giugno 2018.

