VITALIZI, DI MAIO: "PRONTO AD ABOLIRLI"/ Nel mirino anche le pensioni d’Oro: tutti i tagli del grillino

Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"

26 giugno 2018 - agg. 26 giugno 2018, 22.20 Niccolò Magnani

Abolizione vitalizi, Fico e Di Maio (LaPresse)

Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è pronto a mettere mano ai tanto agognati vitalizi. La sua lotta contro tale privilegio della casta va avanti ormai da anni e finalmente che ora è al governo, è pronto a concretizzarla, per la gioia di gran parte dei cittadini, un po’ meno della stessa politica. Il vice-Premier si conferma quindi uno “sforbiciatore”, visto che da quando è alla guida del paese, ha dichiarato a più riprese di voler tagliare tutti gli sprechi di denaro pubblico. Si pensi ad esempio alle pensioni d’oro, altro taglio previsto da Di Maio, e che potrebbe riguardare non soltanto quelle superiori ai 5.000 euro al mese, ma anche quelle da 4.000. In tale modo, il governo dovrebbe poter risparmiare circa un miliardo di euro, soldi che ovviamente verrebbero destinati ad altre manovre, come il famoso quanto sponsorizzato reddito di cittadinanza. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

L'ABOLIZIONI DEI VITALIZI E' VICINA

La primissima promessa lanciata dai 5Stelle prima di entrare nella stanza dei bottoni governativi era stata l’abolizione dei vitalizi: e il passo, ormai, sembra vicinissimo. Intendiamoci, non si tratta di abolire i vitalizi dei Parlamentari in toto - quelli già non ci sono più per effetto della legge Richetti approvata nella scorsa legislatura, anche se qualcuno continua ancora a “confondersi” perché fa comodo sempre fare un po’ di demagogia.. - ma di quelli retrodatati degli ex Parlamentari che continuano a percepire le pensioni e appunto i vitalizi per la loro attività da senatore o deputato. Con un annuncio apparso pochi istanti fa su Facebook, il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio nonché leader del M5s spiega «La Camera è pronta ad abolire i vitalizi per gli ex parlamentari e io a fare una legge sulle pensioni d'oro». Dall’Assemblea di Confartigianato, il vicepremier aggiunge anche «"Diranno che sono pochi soldi: io non credo siano pochi soldi ma diciamo che lo Stato che in passato ha tolto ai cittadini per dare privilegi, oggi toglie i privilegi per dare ai cittadini e questo aiuta molto di più di tante norme impositive».

FICO CONVOCA L’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLA CAMERA

Qualche ora prima era stato infatti il Presidente della Camera Roberto Fico a ricordare che domani l’Ufficio di Presidenza di Palazzo Montecitorio sarà convocato alle 8.30 per iniziare il vero percorso parlamentare dell’abolizione dei vitalizi. «Domani alle 8.30 ho convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio dove presenterò la delibera per il superamento dei vitalizi», twitta il Presidente della Camera al lavoro su questo piano da ormai inizio legislatura. Non sarà però una passeggiata l’intero iter alla Camera e al Senato, specie dopo l’intervento durissimo dell’Associazione degli ex Parlamentari che ha fatto sapere questo pomeriggio «E' attentato allo Stato di diritto: oggi i vitalizi, domani le pensioni». Di Maio sul Blog delle Stelle replica immediato, «Diranno che sono pochi soldi: io non credo siano pochi soldi ma diciamo che lo Stato che in passato ha tolto ai cittadini per dare privilegi, oggi toglie i privilegi per dare ai cittadini e questo aiuta molto di più di tante norme impositive». Il Ministro si dice per nulla impaurito, anzi «siamo entusiasti del lavoro silenzioso che stiamo facendo nei ministeri».

