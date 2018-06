SALVINI, “SUI MIGRANTI OTTENUTO 70% DELLE RICHIESTE”/ Ministro contro le Ong: “Macron? Meglio se tace”

Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue

29 giugno 2018 - agg. 29 giugno 2018, 14.28 Niccolò Magnani

Migranti, Matteo Salvini (LaPresse)

Il Ministro degli Interni, che si era detto “cauto” sui risultati del Consiglio Ue aveva di fatto anticipato già questa mattina la vittoria a metà del Governo italiano al Consiglio Ue, come poi confermato qualche ora dopo dal premier Conte. «Sui migranti abbiamo ottenuto il 70% delle richieste, ma sono ottimista sul futuro..» aveva spiegato Salvini, prima di aggiungere che gli aiuti veri si verificano nei fatti e non nelle parole, «sono tutti solidali nei discorsi, vedremo..». È invece netto e senza “scusanti” l’attacco che lancia contro Macron, considerato un pericolo e una minaccia per lo stato italiano: «Gira il mondo sentendosi Napoleone, si metta in fila, è l'ultimo dei miei problemi». Dopo che lo stesso presidente della Francia a Bruxelles ha spiegato che non aprirà centri di accoglienza sul suolo transalpino, il Ministro della Lega ha ribadito come neanche in Italia si apriranno nuovi centri di accoglienza per migranti: «Gli unici centri che stiamo aprendo sono quelli per i rimpatri, almeno uno in ogni regione. Non faremo nuovi centri di accoglienza».

“NAVI ONG VEDRANNO ITALIA SOLO IN CARTOLINA”

Matteo Salvini e il “caso” migranti: un binomio ancora attualissimo, non solo per il Consiglio Ue in corso dove il premier Conte sta facendo valere la linea italiana di fatto “imposta” dal Ministro degli Interni sul fronte immigrazione. Intervenendo in una lunga intervista al MiCo di Milano, all’interno del Festival del Lavoro 2018, il leader della Lega ha rilanciato l’ultimatum-appello contro le navi Ong che sul Mediterraneo operano da anni per trasportare e salvare i rifugiati partiti sui barconi dal Nord Africa. «Le navi delle Ong non vedranno più l'Italia se non in cartolina. Ong che mi danno del razzista e del fascista ma, come dicono i militari italiani e libici, aiutano gli scafisti»: un Salvini molto carico che da un lato saluta con plauso al probabile successo dell’accordo dei 28 al Consiglio e dall’altro non si fida solo della parole ma vorrà vedere i fatti all’opera, «Non mi fido delle parole: vediamo che impegni concreti ci sono, perché finora è sempre stato 'viva l'Europa', ma poi paga l'Italia». Di certo la proposta italiana è stata il centro su cui si è snodato l’accordo tra i 28 Paesi dell’Unione: «Ho messaggiato stamattina col presidente del Consiglio, e a Bruxelles qualcuno si è accorto di noi, hanno fatto mattina. Mi sembra che si sia portato a casa per il momento il 70% di quello che è stato richiesto. Chiaro che l'Italia non può essere lasciata da sola, abbiamo messo puntini sulle i e si è arrivati a dei risultati».

ATTACCA ANCORA MACRON

È più forte di lui, appena arriva una domanda sulla Francia e su Macron scatta quel senso di “rivalità” quasi calcistica che prende esattamente il punto “nodale” della “pancia” dell’elettorato italiano. Un esempio? Eccolo, sempre dal Festival del Lavoro, «Lezioni da un signor Macron che a Ventimiglia respinge decine di donne, bambini e invalidi, io non ne prendo. Prima di darci lezioni, dovrebbe accoglierne altri novemila immigrati, finora ne ha presi 600. Fino a quel momento, non può aprire bocca». Intanto annuncia nuovi interventi in Libia e nuovi accordi in Tunisia, a partire dal prossimo Consiglio dei Ministri: di contro, il ministro degli Esteri tunisino Khemaies Jhinaoui, ribadisce in un'intervista al quotidiano panarabo londinese "Al Arab" tutta la sua «contrarietà alla creazione sul proprio territorio di centri di accoglienza per migranti. La Tunisia controlla le sue coste e il suo territorio ma collaboriamo con Italia e Europa nelle operazioni di salvataggio. È nostro dovere farlo e fa parte del diritto internazionale».

