Clandestini, Salvini-Viminale a due velocità/ Ministro “ora a casa”, tecnici “impossibili rimpatri di massa”

Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"

03 giugno 2018 Niccolò Magnani

Matteo Salvini e il nodo migranti (LaPresse)

Primo giorno da Ministro degli Interni e primissima polemica sollevata: Matteo Salvini nel suo primo comizio da Vicenza dopo la formazione del neo-Governo gialloverde ha parlato della questione centrale del suo Dicastero e di tutta la campagna elettorale leghista di questi ultimi anni. «Per i clandestini è finita la pacchia, devono fare le valigie, con calma, ma se ne devono andare»: parole nette, chiare e durissime sul fronte migranti dopo che il Governo Renzi-Gentiloni ha forse perso larga parte della sfida politica proprio su questo tema (assieme a Lavoro e Scuola). Non solo, Salvini rilancia anche contro le tante ong presenti nel Mediterraneo, non tutte con “buoni fini umanitari”: «Stiamo lavorando sul tema e ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vice scafista deve attraccare nei porti italiani». In due punti “scacco” al politicamente corretto sul fronte immigrazione, attirandosi le prime critiche da Ministro per gli slogan utilizzati ancora da “campagna elettorale” benché ora sia un componente ufficiale del Governo italiano. La “sparata” da Vicenza prepara la prima visita ufficiale a Pozzallo (Ragusa) dove è avvenuto lo sbarco di migranti qualche ora fa: «Voglio andare in Sicilia per monitorare gli sbarchi. Adesso si sono un po' calmati, ma solo perché c'è il mare mosso..».

LA “REPLICA” DEL VIMINALE

Poche ore prima del comizio di Vicenza, Salvini aveva partecipato ad un primissimo vertice ufficiale al Viminale dove i vari funzionari tecnici degli Interni avevano illustrato al vicepremier l’interezza dei problemi a 360°, oltre ad una sorta di bilancio della gestione appena lasciata da Marco Minniti. Un’eredità importante nella quale i funzionari hanno ricordato a Salvini che è attualmente impossibile impostare dei rimpatri di massa. «Oltre a essere molto costosi, circa 5.800 euro a espulsione, spesso non hanno successo perché non ci sono gli accordi di rimpatrio con i Paesi coinvolti. E anche il divieto di attracco non è plausibile, perché il regolamento sulle Ong è stato approvato in sede europea», avrebbero riportato gli alti tecnici del Viminale al leader leghista. Il problema resta e Salvini dovrà cercare con la sua squadra di Governo di continuare nel segno di Minniti e provare anche a fare meglio: «Voglio migliorare gli accordi con i Paesi da cui arrivano migliaia di disperati per il bene nostro e loro - aveva detto ancora Salvini ieri nella parata del 2 giugno. In Italia «non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenere alcune centinaia di migliaia», aveva poi proseguito Salvini con toni più concilianti. «Dobbiamo andare in Tunisia, da dove parte la maggior parte di chi sbarca, in Marocco, in Egitto, in Libia anche se la situazione è complicata, a concordare che le partenze devono diminuire nell'interesse di tutti. Dobbiamo aiutare, anche economicamente questi Paesi, in modo che crescano le aziende, si aiutino le famiglie, e non partano più barconi», conclude il neo ministro della Lega rispondendo a “tono” al suo stesso Viminale.

© Riproduzione Riservata.