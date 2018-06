Governo M5s-Lega, ultime notizie/ Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana

Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del governo del cambiamento

Il governo M5s-Lega è già al lavoro - LaPresse

Il nuovo governo formato dal Movimento 5 Stelle e della Lega è di fatto ufficiale solo da qualche ora, ma i suoi componenti principali si sono già messi al lavoro. Basta sentire le dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri da Matteo Salvini, vice-premier nonché Ministro dell’Interno, e da Luigi Di Maio, altro vice-presidente del consiglio, e Ministro dello Sviluppo economico, per capirlo. Entrambi hanno parlato con la stampa e i media, toccando temi riguardanti la loro area di competenza. Il leader leghista è intervenuto da Vicenza, dove era impegnato per alcuni comizi per le amministrative, ed ha promesso grandi cambiamenti per i migranti. «Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia – le parole lapidarie del segretario generale della Lega, riprese dal quotidiano La Repubblica - preparatevi a fare le valigie, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare». Quindi l’attacco alle ong, spesso e volentieri al centro di questioni non proprio chiare in fatto di immigrazione: «Gli Stati devono tornare a fare gli Stati e nessun vicescafista deve attraccare nei porti italiani».

DI MAIO SUL JOBS ACT, LE PAROLE DI FONTANA SULLE FAMIGLIE

Toni decisamente più pacati quelli usati da Di Maio, che attraverso una diretta Facebook ha parlato della riforma del lavoro e delle pensioni, promettendo di stravolgere il Jobs Act e la tanto agognata Legge Fornero. Per quanto riguarda quest’ultima, il nuovo governo proverà ad applicare la misura quota 100, mentre sulla riforma introdotta dal governo Renzi per favorire le assunzioni, sono in programma delle novità per cercare di combattere il precariato, piaga troppo diffusa fra i lavoratori del Bel Paese. Ma a rubare la scena nelle scorse ore è stato anche il neo-ministro della Famiglia e delle disabilità, Lorenzo Fontana, che intervistato dal Corriere della Sera ha discriminato gli omosessuali, spiegando che le famiglie gay “Non esistono”. Parole che hanno fatto in breve tempo il giro del web, suscitando l’indignazione generale. Affermazioni che sono state poi disconosciute anche dal “capo” dello stesso Fontana, Matteo Salvini, che ha ripreso il ministro così: «È libero di avere le sue idee ma non sono priorità e non sono nel contratto di governo. Unioni civili e aborto non sono leggi in discussione. Non andremo a litigare e perdere tempo su temi non inseriti che dividono». Insomma, i vari attori protagonisti del governo cambiamento hanno già sparato le prime cartucce: ora bisognerà passare dalle parole ai fatti, quello che attendono gli italiani.

© Riproduzione Riservata.