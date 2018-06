Fico contro Salvini su migranti, Di Maio lo “scarica”/ Tensione con il vicepremier: la linea del governo

Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta

30 giugno 2018 - agg. 30 giugno 2018, 18.49 Silvana Palazzo

Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti” (Foto: LaPresse)

Dopo le dichiarazioni di Roberto Fico durante la visita all'hotspot di Pozzallo, è tensione nel MoVimento 5 Stelle e nel governo sul fronte migranti. Interviene allora il capo politico del M5s Luigi Di Maio in queste ore sul tema dell'immigrazione. Il vicepremier ha spiegato, come riportato dall'Ansa, che nessuno ha mai chiuso i porti, ma che sono stati chiusi alle Ong che non rispettano le regole. Inoltre, Di Maio rispetta le parole di Fico in quanto presidente della Camera, ma precisa che quella non è la linea del governo. Sarebbe questo, dunque, il ragionamento di Di Maio di fronte alle dichiarazioni della terza carica dello Stato. Una presa di posizione netta quella del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nei confronti di una figura importante anche per il MoVimento 5 Stelle. Ma Di Maio è stizzito e in queste ore non lo avrebbe nascosto, seppur il suo ragionamento non sia stato espresso pubblicamente. (agg. di Silvana Palazzo)

GIORGIA MELONI: “VAI DAI TERREMOTATI #BOLDRINO”

Roberto Fico parla da Pozzallo in favore delle Ong, spiegando che non avrebbe chiuso i porti alle navi umanitarie. Quello del presidente della Camera è stato un chiaro segnale al governo M5s-Lega, soprattutto alla componente leghista. Non sono ovviamente mancate le polemiche. La leader di Fratelli d'Italia, ad esempio, ha pizzicato Fico sul fatto che ancora non è andato nel Centro Italia per visitare i terremotati messi in ginocchio dalle scosse sismiche che hanno distrutto Amatrice, Norcia, Visso e altri piccoli centri. «Aggiornaci anche quando vai in visita dai terremotati italiani. #Boldrino» il commento sarcastico e diretto sui social di Giorgia Meloni nei confronti di Fico. Proprio il riferimento all'ex presidente della Camera Laura Boldrini, ma al maschile, ha suscitato ilarità e spinto molti utenti a condividere il tweet che potete visualizzare cliccando qui. (agg. di Silvana Palazzo)

FICO CONTRO SALVINI: “MIGRANTI? NON CHIUDEREI PORTI”

Visita a sorpresa di Roberto Fico all'hotspot in provincia di Ragusa. Da qui il presidente della Camera sferra una frecciata al ministro dell'Interno Matteo Salvini, non allineandosi alla visione sui migranti. Nelle scorse settimane il leader della Lega ha delegittimato le Ong che salvano migranti nel Mediterraneo chiudendo loro i porti italiani. Questa linea è stata sposata anche dall'Europa nel vertice sui migranti che si è concluso ieri, perché «nessuno deve interferire con il lavoro della Guardia costiera libica». Di parere opposto è Fico, secondo cui i libici sono «da formare» e hanno bisogno «di qualche nave delle Ong coordinate sempre dalla Guardia Costiera», oltre che «di un grande supporto della Marina Italiana e delle Capitanerie di porto». A far discutere però è una battuta rivolta a Salvini: «I porti non li chiuderei, servono cuore e testa», ha dichiarato il presidente della Camera, il quale ha riconosciuto il ruolo delle Ong, «fondamentali nel salvare vite umane». E quindi ha insistito sulla solidarietà a livello europeo per dare forma all'accoglienza, che deve essere condivisa.

MARTINA APPLAUDE: “PAROLE GIUSTE, ORA GOVERNO RIFLETTA”

Roberto Fico si dice solidale con chi emigra ma al tempo stesso dice all'Europa di «farsi carico di quest'emergenza» che non tocca solo all'Italia. Ma il presidente della Camera va oltre, parlando di nuovi sistemi di entrata dei migranti in Italia. L'esempio è dei braccianti per le nostre campagne. «Bisogna puntare su accordi bilaterali con alcuni paesi africani come il Mali per far arrivare come lavoratori stagionali queste persone. Ci vuole un approccio solidale e lungimirante con l'immigrazione ma è l'Europa tutta insieme che deve fare la sua parte» ha spiegato la terza carica dello Stato, come riportato dal Fatto Quotidiano. Le sue parole hanno suscitato la reazione del Partito democratico. Interviene il senatore Salvatore Margiotta, secondo cui ha criticato «evidentemente le scelte del governo gialloverde». E aggiunge che «nel M5S c'è ancora qualcuno che ragiona con la sua testa e come lavoro non fa lo yesman di Salvini. Vero Ministro Toninelli?». Il segretario dem Maurizio Martina ha apprezzato le parole di Fico: «Sono parole giuste. Ora mi auguro che voglia muoversi sia verso la maggioranza di governo e nel suo movimento perché si rifletta con serietà sulla situazione e si fermino scelte sbagliate come quelle fatte sino a qui dall'esecutivo».

