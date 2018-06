Alberto Bagnai, "flat tax partirà in due tempi"/ Governo M5s-Lega: "2019 le imprese, 2020 le famiglie"

Alberto Bagnai, "flat tax partirà in due tempi": governo M5s-Lega, l'economista del Carroccio ha parlato della tassa piatta e di quando verrà introdotta

Alberto Bagnai (Facebook)

Alberto Bagnai, "flat tax partirà in due tempi": intervenuto oggi, lunedì 4 giugno 2018, a Agorà, il consigliere economico della Lega ha fatto il punto della situazione sulla tassa piatta prevista dal contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Carroccio: “Flat tax o scongiurare aumento dell’Iva? In politica si arriva a una mediazione e per noi il discorso dell’aumento dell’Iva è assolutamente fuori discussione. Per quel che riguarda l’implementazione della flat tax, siamo giunti a una mediazione di governo e deve essere ridefinita nelle scadenza. Mi sembra che ci sia senza dubbio l’accordo di fare partire la flat tax sui redditi da impresa a partire dall’anno prossimo, il che sostanzialmente significa realizzare un alleggerimento fiscale”, le parole dell'economista, che ha poi sottolineato: “Molto importante è la pace fiscale, un punto sul quale insistiamo per ristabilire un rapporto tra Fisco e imprese che non sia vessatorio. In una crisi prolungata nella quale ci troviamo, è senz’altro opportuno procedere su questa strada”.

ALBERTO BAGNAI SULLA FLAT TAX

Continua Alberto Bagnai, consigliere economico di Matteo Salvini: “Il primo anno è per le imprese, a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie. Chiamarla flat tax è anche improprio, la flat tax implicherebbe nel caso dei redditi delle famiglie una aliquota unica, dalla mediazione con l’M5s è emerso un modello con due scaglioni di reddito: questo è un impegno del reddito, di semplificare e sburocratizzare la pubblica amministrazione”. Prosegue l'economista, parlando anche della tassa applicata ai redditi ricchi: “Noi vogliamo portare l’aliquota al 15 per cento come in Germania. I ricchi hanno proprietà immobiliari, investimenti finanziari che sono già sottoposti a una flat tax. Peraltro voglio ricordare che la bufala secondo la quale la flat tax sarebbe incostituzionale, è una bufala: l’Iva sarebbe anche incostituzionale, che facciamo? La aboliamo?”. Infine, una battuta sul confronto politico: “Vi esorto a un atteggiamento di fiducia, ovviamente critica, parliamo dei nostri provvedimenti quando avremo i nostri provvedimenti. Dovete anche considerare un dato fondamentale: la dinamica politica ci ha impedito di arrivare a un Def strutturato”

© Riproduzione Riservata.