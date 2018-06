Governo M5s-Lega, ultime notizie/ Voto di fiducia, oggi le date: numeri risicati al Senato

Governo M5s-Lega, ultime notizie: oggi le date del voto di fiducia al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione e Cottarelli svela retroscena.

Giuseppe Conte, Governo M5s-Lega (foto Lapresse)

Governo M5s-Lega, le ultime notizie sull’esecutivo giallo-verde nato venerdì 1 giugno 2018. Le due forze politiche si sono subito tuffate nel lavoro per iniziare a rispettare il contratto di programma messo a punto dopo settimane di trattative, con il premier Giuseppe Conte che a stretto giro di posta avrà l’agenda colma di impegni internazionali. E oggi ci sarà un’altra importante tappa: in programma le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato, al lavoro per decidere quando il nuovo governo sarà messo alla prova, ovvero quando avrà luogo il voto di fiducia. La tabella di marcia dovrebbe prevedere domani 5 giugno 2018 la fiducia al Senato e mercoledì 6 giugno la fiducia alla Camera. Lega e Movimento 5 Stelle possono disporre della maggioranza assoluta in entrambe le Camere, anche se al Senato i numeri sono risicati: la maggioranza assoluta è di 161, a vota la fiducia sarebbero 167 senatori. Alla Camera numeri più rassicuranti: 346 voti a favore su 316 necessari.

SALVINI: "IMMIGRAZIONE, OCCORRE BUON SENSO"

E già venerdì sera Matteo Salvini si è subito messo al lavoro. Il segretario federale della Lega è stato nominato Ministro dell'Interno e si è subito appropriato del Viminale per mettere in atto le promesse fatte in campagna elettorale: ridurre gli sbarchi e iniziare le espulsioni degli immigrati non regolari. Ieri, domenica 3 giugno 2018, il leader del Carroccio è stato in Sicilia, regione che "non può diventare il campo profughi del Mediterraneo". Accompagnato dal governatore Musumeci, sostenuto alle regionali di novembre 2017, Matteo Salvini ha visitato i luoghi degli sbarchi ed ha analizzato tramite il proprio profilo Facebook: "Occorre BUONSENSO.Quello degli sbarchi e dell’accoglienza di centinaia di migliaia di “non profughi” non può continuare ad essere un problema solo Italiano. O l’Europa ci dà una mano a mettere in sicurezza il nostro Paese, oppure dovremo scegliere altre vie".

COTTARELLI, I RETROSCENA SULL'INCARICO

Nel corso di una intervista ai microfoni de La Stampa, l'economista Carlo Cottarelli ha svelato qualche retroscena sull'incarico ricevuto da Sergio Mattarella dopo l'iniziale fumata nera dell'esecutivo M5s-Lega. Ormai nota la passione per Breaking Bad e per l'Inter, Cottarelli ha parlato della squadra di governo che aveva formato già lunedì: “nel primo pomeriggio la lista è pronta. È un governo snello, tredici ministri in tutto, quattordici con me, sei uomini e otto donne. Al pomeriggio si torna al Colle per la lettura della lista. Ma i mercati non prendono bene l’ipotesi di un governo tecnico. La fiducia non c’è”. L'economista ha poi analizzato la situazione economica del paese: “Il pericolo è per ora scampato. Lo spread si sta riducendo. Ma l’economia italiana resta fragile. Fragile ad annunci inappropriati, fragile ad azioni avventate, fragile rispetto a choc esterni che ci possono colpire. Occorre renderla più robusta, soprattutto avviando la riduzione del nostro debito pubblico, piuttosto che mirare a una massimizzazione della crescita nel breve periodo. Spero che, al di là degli annunci, il nuovo governo ne sia consapevole. Buon lavoro e che l’Italia non diventi un laboratorio per strani esperimenti!”.

© Riproduzione Riservata.