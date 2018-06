Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Lega-M5s insieme anche alle Amministrative? Grillini più convinti di Salvini

04 giugno 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni Comunali 2018 (LaPresse)

EUROMEDIA (28 MAGGIO): LEGA-M5S INSIEME ALLE COMUNALI?

Domenica prossima l’Italia vedrà 772 Comuni al voto nelle Elezioni Amministrative 2018 e i sondaggi prodotti in questi ultimi giorni hanno tentato di indagare sulla possibilità che Lega e Movimento 5 Stelle possano andare insieme come cartello elettorale anche alle urne e non solo al Governo. Tanto Di Maio quanto Salvini hanno specificato ieri come questa via sia impossibile da praticare sia in queste Comunali che alle Europee del 2019, eppure qualcosa potrebbe cambiare laddove si dovesse per caso arrivare a eventuali ballottaggi con i candidati sindaci o della Lega o del M5s che potrebbero ottenere i voti al secondo turno degli alleati di governo. Qui il nodo sarà il Centrodestra, quasi dovunque assieme con Salvini, Berlusconi e Meloni che potrebbe essere d’ostacolo all’ingresso dei voti grillini a sostegno in un ipotizzabile Consiglio Comunale post-voto: gli elettori però dicono diverso dai partiti e spingono per questa soluzione, come riportano i sondaggi di Euromedia. I votanti Lega al 52,5% sono favorevoli ad un cartello elettorale (il 38,5% contrari) mentre addirittura i grillini sono ben più convinti del Carroccio ad andare insieme, il 67,8%, contrario solo il 6,8% (il 25,4% non sa o non vuole rispondere). Se si guarda però al totale degli elettori anche di altri partiti, le percentuali calano con il 34,1% favorevole a vedere Salvini e Di Maio insieme anche alle Amministrative, mentre il 35,9% è contrario (il 30%, altissimo, non sa o non vuole rispondere).

EUROMEDIA (29 MAGGIO): LE INTENZIONI DI VOTO

Il Governo è fatto, le elezioni nazionali scongiurate, almeno per ora, ma intanto vediamo come le ultimissime settimane hanno variato le intenzioni di voto e il consenso per i principali partiti italiani. Sempre guardando i sondaggi di Euromedia, la Lega fa un balzo incredibile al 23,7% e con Forza Italia (12,5%), Fratelli d’Italia (3,8%), NcI (0,4%) raggiungerebbero un 40,4% del Centrodestra totale. Il Pd scende al 17%, la Bonino al 2% e il Centrosinistra complessivo non raccoglie più del 20% su scala nazionale: Di Maio sale al 33,7%, ma non sfonda, mentre LeU cala al 2,1% con l’astensione calcolata invece al 24%. Guardando questi dati, Berlusconi potrebbe avere più di un fastidio dato che oggi il Centrodestra avrebbe i numeri per poter governare con piena maggioranza e senza dover avere i grillini in cartello con la Lega. La storia (ovvero Salvini in questo caso) però, al momento, ha deciso diversamente..

