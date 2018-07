Lega, raduno Pontida 2018: bagno di folla per Salvini/ Video diretta streaming: “Europee? O noi o elite Ue”

Lega, raduno di Pontida: oggi, domenica 1 luglio 2018, video diretta streaming. L'annuale evento del Carroccio nel comune di Bergamo: boom di gente dal sud

01 luglio 2018 - agg. 01 luglio 2018, 12.42 Carmine Massimo Balsamo

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Il raduno di Pontida è entrato nel vivo con l’intervento di numerosi rappresentati locali, nazionali ed europei del partito populista più grande d’Europa, come ha trionfalmente commentato Matteo Salvini entrando nel pratone storico dove si riunisce ogni anno il Carroccio. Questa volta però il bagno di folla è tangibile ad occhio nudo e la frenesia è molta in attesa del comizio finale del Ministro degli Interni: «Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro», ha detto Matteo Salvini arrivando e parlando con i cronisti durante un bagno di folla iniziale. Sul fronte migranti, Salvini ha poi commentato che al momento i porti «per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via». Infine, un commento lampo sullo stato di cose del Centrodestra dopo gli ultimi forti attriti con Berlusconi: «con lui parliamo di tutti i Comuni e le Regioni dove governiamo insieme. Oggi è il record storico di governatori del centrodestra e della Lega che parleranno a Pontida. È una Lega che non cresce solo lei ma fa crescere tutti». (agg. di Niccolò Magnani)

“UN MARE DI GENTA SPERA NEL FUTURO”

Matteo Salvini è arrivato, in un mare di folla più degli ultimi anni ad occhio e croce, al raduno della Lega a Pontida: alle ore 11 dovrebbe cominciare il primo discorso del neo Ministro dell’Interno davanti ad una folla equamente divisa anche nei colori verde e blu. Con l’affermazione sempre più nazionale della nuova Lega di Salvini, anche il colore e i simboli diventano importanti e si poteva attendere una, paradossalmente, inferiore presenza di gente sul luogo dove tutto è nato con Umberto Bossi 30 anni fa. E invece il “boom” fatto dal segretario-leader ha portato nella Bergamasca una folla oceanica nel prato “di casa”, con Salvini che a breve parlerà davanti al suo popolo che non lo ha abbandonato sebbene il Nord ora non sia più l’unica attenzione del Ministro. «protone in riempimento. Un mare di gente perbene, di sorrisi, di speranza e di futuro», ha twittato Salvini poco fa prima dell’arrivo davanti ai tendoni blu-verdi. «È già uno spettacolo», è l’ultimo messaggio di un Salvini in maglietta blu con tanto di “faccione” a sottolineare la centralità del progetto Carroccio sulla sua persona: la diretta in video streaming sarà possibile seguirla sia sulla pagina Facebook della Lega, dello stesso vicepremier e sul canale YouTube che trovate anche qui sotto a fondo pagina. (agg. di Niccolò Magnani)

L’ATTESA PER MATTEO SALVINI

Lega, raduno di Pontida: oggi, domenica 1 luglio 2018, si terrà l’annuale evento del Carroccio. Si celebra il Giuramento di Pontida, che secondo la tradizione si sarebbe tenuto il 7 aprile del 1167, portando alla nascita della Lega Lombarda contro Federico I Barbarossa. La prima edizione si è celebrata il 20 maggio del 1990 nel comune bergamasco: viene issata la bandiera della Padania e viene suonato il Va, pensiero di Giuseppe Verdi (inno della Lega). Tra le curiosità, segnaliamo quella del 2008, quando si tenne il giuramento di un rappresentante nazionale della Lega Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Romagna, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Marche, Umbria, Toscana) nelle varie lingue e dialetti all’Abbazia di Pontida con le seguenti parole: “Oggi, sul sacro suolo di Pontida di fronte alla sua millenaria abbazia e alla sua storia, dopo otto secoli or sono i nostri comuni riunirono in lega e giurarono di combattere contro il potere straniero noi rappresentanti dei popoli padani si giura di difendere la libertà dei nostri popoli padani dal potere romano e ciò si fa giurare anche ai nostri figli”. Quella del 2017, infine, è stata la prima Pontida aperta anche a quelli del Sud: un vero e proprio boom per Matteo Salvini.

LEGA, RADUNO DI PONTIDA 2018

"Sarà una festa di sorrisi e speranza, di persone normali, con l'orgoglio di dire e applicare al governo un principio di buonsenso: Prima gli italiani!" le parole su Facebook del segretario federale Matteo Salvini, che ai microfoni di Libero ha dichiarato: "Domenica sarà una Pontida spettacolare, con numeri e un entusiasmo mai visti. Abbiamo lanciato l' hashtag #lamiaprimapontida, perché verranno da tutta Italia, da Napoli ne aspetto cinquecento. Tricolori con Alberto da Giussano? Ognuno porterà la sua bandiera del cuore, indietro non si torna. Il discorso lo preparo sempre il giorno prima, il sabato di meditazione. Sarà una sorpresa anche per me". Il parlamentare e segretario provinciale del Carroccio Daniele Belotti ha sottolineato che sarà il raduno più grande di sempre e ha commentato: "Ci sono accrediti per televisioni e giornali da tutto il mondo – racconta il neo deputato bergamasco – mentre sono oltre 250 gli autobus prenotati da tutta Italia. Gente arriverà anche anche dalla Svizzera, dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti", riporta Bergamo News.

