Berlusconi: "Governo M5s-Lega finirà presto"/ Forza Italia, Cav rilancia: "Torni centrodestra, no al Pd"

Berlusconi: "Governo M5s-Lega finirà presto". Ultime notizie, il leader di Forza Italia rilancia: "Ritorni il Centrodestra, no ad alleanze con il Pd".

Silvio Berlusconi (LaPresse)

Silvio Berlusconi: "Governo M5s-Lega finirà presto", il leader di Forza Italia non molla ma anzi rilancia. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile asse tra gli azzurri e il Partito Democratico, con la possibile nascita di un nuovo movimento politico. Il Cavaliere però ha deciso di smentire le indiscrezioni giornalistiche e di fare chiarezza attraverso una nota pubblicata sulla pagina Facebook forzista: "Leggo da alcuni giorni su alcuni quotidiani, Libero in particolare, una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e fraintendimenti sulle nostre prospettive politiche. Ritengo quindi - sottolinea il presidente azzurro - necessario qualche chiarimento: l'altra Italia non e' il nome di un progetto politico ne' tantomeno di un nuovo partito". Una chiusura netta, con Silvio Berlusconi che auspica al ritorno del Centrodestra unito e alla fine dell'attuale maggioranza Lega-Movimento 5 Stelle.

SILVIO BERLUSCONI: "ACCORDO CON IL PD ESCLUSO"

Continua Silvio Berlusconi: "E' la descrizione di una vasta area sociale e culturale che esiste nel paese, ed e' molto piu' grande di quanto appare: sono gli italiani seri, laboriosi, moderati, di buon senso, che vorrebbero dalla politica risposte concrete e non slogan o improvvisazioni. A quest'area politica, che oggi spesso non vota o disperde il suo voto, Forza Italia vuole dare voce e rappresentanza. In questa prospettiva stiamo lavorando al rilancio e al rafforzamento del nostro Movimento, introducendo significative novita' nel senso della partecipazione, della democrazia dal basso, della valorizzazione delle competenze". E conclude: "Forza Italia gode ottima salute, nessun abbandono significativo e' in atto ed anzi si registrano nuovi ingressi di amministratori locali provenienti dalle esperienze civiche in tante realta' italiane, dal nord a sud. "Il nostro orizzonte politico e' e rimane quello del centro-destra. Ogni altra prospettiva, e in particolare gli accordi con il Pd, sono ovviamente esclusi, perche' contraddirebbero la nostra storia e i nostri valori".

© Riproduzione Riservata.