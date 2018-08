Lega, verso rottura con Forza Italia: “Partito morente”/ Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

La Lega correrà da sola alle prossime elezioni regionali in Abruzzo. Ad annunciarlo il deputato Giuseppe Bellachioma, segretario regionale del Carroccio, con un post che ha lasciato senza parole Silvio Berlusconi. «La decisione è presa! In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere». La svolta cambia lo scenario politico nazionale. «Non me l'aspettavo così presto» avrebbe confidato il leader di Forza Italia, come riportato da Dagospia, ai suoi collaboratori che poi hanno cercato di ricucire i rapporti con l'ormai quasi ex alleato Matteo Salvini. Pare che lo abbiano anche cercato telefonicamente. Il Cavaliere teme che lo strappo non sia solo a livello locale, ma che dietro ci sia una strategia politica ben precisa per tenere sempre accesi i riflettori sul leader della Lega, quella della campagna elettorale permanente. Dietro la svolta repentina ci sarebbe la mano del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Fonti leghiste, riportate dal sito di Roberto D'Agostino, rivelano che si sarebbe incontrato proprio con Bellachioma.

IL PIANO DI SALVINI PER “CANNIBALIZZARE” IL CENTRODESTRA

Dietro la decisione di staccare la Lega da Forza Italia, almeno per ora a livello locale, ci sarebbe anche la regia di Giancarlo Giorgetti. Sarebbe stato proprio lui a dare in prima persona l'input di procedere in Abruzzo senza tener conto di Silvio Berlusconi. «Forza Italia se lo doveva aspettare dopo quello che abbiamo visto in Parlamento e sulla vicenda Rai; inutile essere ipocriti, stanno più con il Pd che con noi». Questo è quanto trapela, secondo Dagospia, da ambienti di altissimo livello della Lega. Le giunte regionali restano e nessuno le tocca, ma per il futuro nelle altre regioni si seguirà il modello Abruzzo se Berlusconi non darà il via libera alla soluzione Marcello Foa in Rai. Una cosa è certa: ora la Lega si sente meno vincolata all'alleanza con Forza Italia. E ci sarebbero esponenti locali e parlamentari forzisti che vorrebbero salire sul Carroccio. La Lega dunque “cannibalizza” Forza Italia? L'obiettivo è partire dal territorio per prendersi tutto il centrodestra e creare un partito unico guidato da un “capitano” solo.

