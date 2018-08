Salvini: “Valutiamo reintroduzione servizio militare”/ “Vaccini? Meglio educare e non obbligare”

Matteo Salvini: “Valutiamo reintroduzione servizio militare. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Visti i molteplici casi di mancanza di educazione e di senso civico, Matteo Salvini valuta la reintroduzione del servizio militare e di quello civile. «Vorrei che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri», ha dichiarato il ministro dell'Interno nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia. «Facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno impari un po' di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti», ha poi aggiunto il leader della Lega. Oltre a parlare della capotreno di Trenord che invitava i nomadi a scendere dal treno (clicca qui per il nostro approfondimento), Salvini ha affrontato nuovamente il tema dell'immigrazione. «Serviva alla sinistra per avere schiavi da far usare dalle multinazionali e da mettere nei ghetti per guadagnare sulla pelle dei disgraziati: non vanno messi in venti sul furgone, dietro c'è anche un fenomeno mafioso». Non manca un monito a Forza Italia, e in particolare a Silvio Berlusconi: «Nei Cinque Stelle ho trovato gente seria. E Luigi Di Maio è una persona seria, con voglia di fare. Quindi, conto che andremo avanti ancora parecchio, per lo scorno di qualcuno. Stasera ci sono le stelle cadenti, è l'eclissi di Renzi».

“VACCINI? MEGLIO EDUCARE E NON OBBLIGARE”

A settembre intanto partirà Scuole sicure, un progetto che coinvolge una ventina di sindaci. «Daremo soldi per andare a beccare gli spacciatori fuori dalle scuole medie e dagli istituti», ha dichiarato Matteo Salvini. Ma c'è anche il problema della giustizia: «Ne arresti 500 e poi te li ritrovi fuori e su questo stiamo lavorando». A tal proposito, ha assicurato che non verranno mai approvati indulti o sconti di pena, «anzi per i condannati in via definitiva vorrei fare come in Austria dove hanno l'obbligo di lavorare per ripagare i costi che gravano sulla comunità della loro carcerazione». Un altro tema caro alla Lega è la legittima difesa. Salvini ha ricordato che «il paese più armato d'Europa è la Svizzera e non mi risulta ci siano stragi, un ladro però ci pensa due volte ad entrare in una casa dove potrebbero essere armati». La questione sicurezza va però di pari passo con le periferie, dove «arriveranno anche più soldi». Infine, a RaiNews24 ha parlato anche dei vaccini, un tema particolarmente caldo. «Il diritto alla scuola, all'educazione è fondamentale. Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare - ha aggiunto Salvini -. Così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia».

© Riproduzione Riservata.