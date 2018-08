Renzi: "Vinciamo o Pd è morto"/ Partito Democratico, ex segretario torna in campo per le primarie

Matteo Renzi (LaPresse)

Matteo Renzi: "Pd vinca o è morto", questo il virgolettato riportato dal Corriere della Sera all’ex presidente del Consiglio nella cena con i suoi parlamentari dello scorso 26 luglio 2018. La situazione in casa Partito Democratico è di alta tensione, con l’ex premier che potrebbe tornare in campo in vista delle primarie: negli ultimi giorni si è parlato della fondazione di un nuovo partito oppure di un soggetto politico che vada oltre il Pd, un movimento più largo. E l’ex segretario dem è tentato dalla ricandidatura, un segnale arriva dal grande attivismo degli ultimi giorni sui social network e con le sue e-news. E alcuni esponenti del Pd lo hanno confermato: da Francesco Boccia, “non escludo una candidatura di Renzi”, a Nicola Zingaretti, “Matteo si sta preparando alla ricandidatura”.

"VINCIAMO O PD E' MORTO"

Intanto l’attuale segretario Maurizio Martina ha annunciato che il congresso del Partito Democratico è previsto prima delle Elezioni europee, in programma nel 2019, ma c’è uno scontro sulla data: secondo il Corriere della Sera, farlo troppo presto impedirebbe a Matteo Renzi di ricandidarsi alla guida del partito. “Io candidato? Lo vedremo”, il commento di Maurizio Martina, che dunque non esclude una sua candidatura”. Matteo Renzi ha negato invece la sua intenzione di candidarsi, almeno ufficialmente: il virgolettato che vi abbiamo sottolineato in precedenza, “vinciamo noi o il Pd è morto”, potrebbe portarlo a riconsiderare la sua posizione”. E l’ex presidente del Consiglio chiede tempo, un eventuale disfatta dem al prossimo appuntamento elettorale rivelerebbe che il problema non era affatto lui e che il Pd ha bisogno di un leader come lui per tornare protagonista.

