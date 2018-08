Sondaggi Politici/ ItalExit e partiti: Forza Italia ‘no Euro’ come Lega e M5s

QUORUM (4 LUGLIO): CHI È PER L’ITALEXIT?

Secondo i dati emersi in un sondaggio pubblicato a metà luglio, l’importante analisi di Quorum-YouTrend sul rapporto politica italiana/Euro, non solo Lega e Movimento 5 Stelle risultato essere i principali testimonial dell’antieuropeismo, almeno dal punto di vista degli elettori. È infatti stato chiesto se si votasse oggi per un fantomatico “Referendum sull’Euro” in stile Brexit, cosa farebbero gli elettori di tutti i principali partiti italiani: ebbene, a livello generale il 74,15 rimane ancora oggi in Ue, nonostante tutti i problemi, mentre il 22,1% sarebbe pronto ad uscire immediatamente dall’Unione. Ma se si entra nel merito dei partiti, allora di scopre che ben il 25% degli elettori moderati di Forza Italia sono delusi dall’Europa e puntano dritti, esattamente come Salvini (32,8%) e Di Maio (28,1%) verso un Italexit “ragionata” a medio periodo. Il Pd, ad oggi, è il più europeista di tutti con il 94,1% dei propri elettori che spinge per rimanere nell’Euro.

IST. MARKET (24 LUGLIO): ALTO ADIGE, VERSO LE ELEZIONI

Il prossimo 21 ottobre 2018 si terranno in Alto Adige le Elezioni provinciali: al netto di ogni differenza anche grande tra la politica della Regione a Statuto Speciale e i nostri confini nazionali, pare che anche sulle Dolomiti il vento gialloverde sia arrivato e non intenda lasciare scampo al Pd e alle “normali” opposizioni (ovvero i partiti nazionali e non quelli locali). In un sondaggio pubblicato dall’Istituto Market sui quotidiani Alto Adige, Dolomiten e Zett, si osserva come la Lega abbia compiuto un altro balzo in grado di arrivare al 5% contro il 4% del Pd e del Movimento 5 Stelle: sono dati bassi, ovviamente, ma sono in controtendenza rispetto al recente passato dove i “populisti” erano quasi a zero. Tiene “botta” l’SVP che passa al 39% dopo il 45% di qualche mese fa: la sfida per il leader Arno Kompatscher è alta ora visto che dovrà trovare alleati importanti, vista la crisi del Pd a livello provinciale (che riflette una più ampia discesa nazionale).

