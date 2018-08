Sondaggi Politici/ 83% elettori Centrodestra: “Salvini tutela interessi coalizione anche in Governo Lega-M5s”

15 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Centrodestra (LaPresse)

FERRARI NASI (AGOSTO): SALVINI TUTELA INTERESSI CENTRODESTRA

In questo agosto caldissimo, dal punto di vista politico, i sondaggi di Ferrari Nasi per Libero hanno provato a verificare se per gli elettori di Centrodestra il ruolo e le scelte di Salvini vanno in contrasto o in direzione positiva degli interessi della coalizione. Quella frattura anomala, con la Lega che governa nei territori con Forza Italia e Fratelli d’Italia e al Governo con Di Maio e il M5s, per ora non preoccupa gli elettori: il 67% infatti ritiene che il vicepremier, nonostante il Governo con i Cinque Stelle, stia tutelando gli interessi della coalizione di centrodestra, mentre solo il 26% la pensa all’apposto. Non solo però, visto che in generale l’83% degli intervistati elettori di Cdx, Salvini starebbe ottenendo buoni risultati per tutti gli interessi della coalizioni: solo il 12% è insoddisfatto del leader Lega, ma in generale la buona fede del Ministro è presa sul serio dall’elettorato. Infatti il 57% ritiene che, anche qualora Salvini faccia scelte non condivise dagli alleati, è perché impossibilitato a soddisfare le esigenze di Meloni e Berlusconi, come riporta il sondaggio evidenziato da Termometro Politico.

IZI (5 LUGLIO): FUTURO PD, BISOGNA CAMBIARE IL LEADER

Nei sondaggi prodotti da Izi Spa sul futuro del Pd nel pieno della crisi di consensi - regge attorno al 17-18% su scala nazionale - emerge un’ennesima bocciatura “indiretta” all’ex segretario Matteo Renzi, tutt’altro che “assente” dalle dinamiche di partito dopo la sonora sconfitta alle Elezioni Politiche del 4 marzo scorso. Secondo il 61,6% degli elettori dem per poter superare la crisi del Partito Democratico occorre semplicemente cambiare il leader e la propria strategia comunicativa e politica: il 38,4% invece ritiene che bisognerebbe per prima cosa abbandonare il nome Pd dando vita ad un nuovo soggetto politici di centro-sinistra. In un’altra domanda posta nel sondaggio Izi viene richiesto allora cosa dovrebbe avere questo “nuovo soggetto” che prenderebbe il posto del Pd sullo scacchiere istituzionale: l’81,2% ritiene che bisogna «avere una nuova forma organizzativa (es. movimento, lista civica, etc…)». Per il 18,8% invece occorre semplicemente «cambiare il proprio nome».

