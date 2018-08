Sondaggi Politici/ Decreto Dignità, Di Maio ‘bocciato’ sui nodi contratti e licenziamenti

Sondaggi politici, Decreto Dignità: Governo Lega-M5s bocciato sui nodi contratti a tempo e licenziamenti. Decreto "Di Maio" valutato nei provvedimenti: ultime notizie e intenzioni di voto

17 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Decreto Dignità

LORIEN (AGOSTO): DECRETO DIGNITÀ, BOCCIATI I NODI CONTRATTI E LICENZIAMENTI

Il Governo Lega-M5s finora ha dovuto provvedere a due emergenze su tutte: le immigrazioni e il caos lavoro, con una crisi che ancora non sembra lasciare il nostro Paese, senza crescita nonostante qualche buon risultato del Jobs Act renziano. I sondaggi espressi da Lorien in questa prima parte di agosto provano ad esprimere i giudizi degli elettori sul Decreto Dignità che, proprio sul fronte lavoro, è il primo vero (e finora unico) provvedimento approvato dal Governo gialloverde. Sul fronte dei provvedimenti, non proprio tutti vengono accettati e approvati dall’elettorato su scala nazionale: il divieto di ogni forma di pubblicità sul gioco d’azzardo o scommesse di gioco viene approvato come “miglior provvedimento” del decreto Di Maio, al 61%, mentre il 55% esprime pareri positivi sulla lotta alla delocalizzazione delle aziende e ai licenziamenti di quelle stesse società, che ora vengono impediti dal Decreto Dignità (in particolare, le aziende che ricevono aiuti dallo stato non possono d’ora in avanti demoralizzare o licenziare lavoratori per almeno 5 anni, pena una multa da 2 a 4 volte gli aiuti ricevuti). Meno “considerato” invece l’indennizzo riconosciuto ai lavoratori licenziati ingiustamente (49%), con molti che rivorrebbero l’introduzione dell’articolo 18 (abolito dai Governi Pd): bocciato il Governo invece sulla gestione dei contratti a tempo determinato, il vero punto di svolta del Decreto Dignità (o almeno il suo tentativo sperato, ndr). Solo il 36% apprezza che i datori di lavoro dovranno pagare una addizionale sulla retribuzione se decideranno di fare un’assunzione a tempo determinato, mentre addirittura il 70% boccia il fatto che i contratti a tempo avranno un limite di soli 2 anni, con rinnovi fermi a 4 volte.

IST. MARKET (24 LUGLIO): ALTO ADIGE, VERSO LE ELEZIONI

Il prossimo 21 ottobre 2018 si terranno in Alto Adige le Elezioni provinciali: al netto di ogni differenza anche grande tra la politica della Regione a Statuto Speciale e i nostri confini nazionali, pare che anche sulle Dolomiti il vento gialloverde sia arrivato e non intenda lasciare scampo al Pd e alle “normali” opposizioni (ovvero i partiti nazionali e non quelli locali). In un sondaggio pubblicato dall’Istituto Market sui quotidiani Alto Adige, Dolomiten e Zett, si osserva come la Lega abbia compiuto un altro balzo in grado di arrivare al 5% contro il 4% del Pd e del Movimento 5 Stelle: sono dati bassi, ovviamente, ma sono in controtendenza rispetto al recente passato dove i “populisti” erano quasi a zero. Tiene “botta” l’SVP che passa al 39% dopo il 45% di qualche mese fa: la sfida per il leader Arno Kompatscher è alta ora visto che dovrà trovare alleati importanti, vista la crisi del Pd a livello provinciale (che riflette una più ampia discesa nazionale).

