Giorgia Meloni con Marina Nalesso per il Crocifisso / Foto, Fratelli di Italia con la giornalista del TG1

Giorgia Meloni lancia il grido "io sto con Marina Nalesso". La leader di Fratelli di Italia si schiera ufficialmente al fianco della giornalista del TG1 con un post sul proprio profilo FB.

18 agosto 2018 Redazione

Giorgia Meloni (lapresse)

"Io sto con Marina Nalesso!". L'urlo di Giorgia Meloni, un grido rabbioso e orgoglioso, lanciato sul proprio profilo Facebook per prendere una posizione chiara e decisa. La leader politica di Fratelli di Italia si è ufficialmente schierata al fianco di Marina Nalesso, la giornalista del Tg1 finita nell'occhio del ciclone per avere condotto il telegiornale con un crocifisso ed un rosario indosso. "Dopo due anni, la giornalista del tg1 Marina Nalesso viene nuovamente contestata per aver indossato il crocifisso durante un'edizione - scrive Giorgia Meloni sul proprio profilo Facebook - In una Nazione dove il servizio pubblico è stato perennemente influenzato dalla politica, è singolare che faccia scandalo una professionista con addosso il simbolo della propria fede. Io sto con Marina!". La Meloni fa da scudo alla giornalista del TG1, la polemica però sembra solo agli inizi.

Giorgia Meloni sta con Marina Nalesso: il caso torna sotto i riflettori

Giorgia Meloni era già stata aspramente criticata nel 2016 dal Partito Democratico e da quella parte di sinistra contraria alle sue posizioni in merito. La leader di Fratelli di Italia non ha quindi perso occasione per ribadire il proprio pensiero, senza risparmiare stoccate ai suoi avversari politici. Un caso, quello di Marina Nalesso, che negli ultimi giorni è tornato agli onori delle cronache, anche per via della presenza della giornalista nel corso degli speciali del Tg1 realizzati per la tragica e drammatica vicenda del crollo del ponte Morandi a Genova. Chissà se il post pubblicato su Facebook da Giorgia Meloni scatenerà nuove reazioni da parte dei suoi avversari politici.

