Casalino nella bufera: sms durante funerali di Genova/ M5s, sfida alla stampa: insorge l'opposizione

Rocco Casalino nella bufera: sms durante funerali di Genova. Ultime notizie M5s, sfida alla stampa: insorge l'opposizione, Partito Democratico all'attacco

Rocco Casalino nella bufera: sms durante funerali di Genova, scoppia la polemica sul portavoce pentastellato. Come riportato dai colleghi de Il Giornale, l’ex concorrente del Grande Fratello ora responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi è finito nel mirino dell’opposizione, ma non solo, epr aver inviato un messaggio nel corso dei funerali di Stato di Genova, sottolineando ai cronisti gli applausi ricevuti dagli esponenti del governo Movimento 5 Stelle-Lega e i fischi incassati dai membri del Partito Democratico. Su Facebook il dem Anzaldi ha pubblicato uno screenshot con testuali parole dalla chat di Casalino: “Sono curioso di leggere i giornali domani”, evidenziando un pezzo de Il Fatto Quotidiano che parlava dagli applausi ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Presenterò un esposto alla Corte dei Conti e all'Agcom per sapere se è lecito che il portavoce di Palazzo Chigi, pagato con i soldi degli italiani per curare la comunicazione istituzionale del Governo, inondi la stampa di sms per fare falsa propaganda contro un partito di opposizione”, le parole di Michele Anzaldi.

SGARBI CONTRO CASALINO

E piovono critiche dagli esponenti dell'opposizione, a partire dal forzista Vittorio Sgarbi, già in passato contro il portavoce M5s: "Nel giorno del lutto per i morti di Genova, Rocco Casalino nato a Frankenthal, in Germania, improbabile portavoce del Presidente del Consiglio, piuttosto che comunicare cosa farà il Governo, si preoccupa se giornali riporteranno i fischi ai deputati Pd. Tedeschi, riprendetevelo!".Queste le critiche della dem Anna Rita Leonardi: "Casalino, portavoce del premier Conte, nel bel mezzo dei funerali di Stato delle vittime di Genova, invia questo Whatsapp ad alcuni giornalisti Rai. (Screenshot vero!!!). Una sola parola: SCHIFO! #LuttoNazionale #genovanelcuore". Infine, segnaliamo il tweet di Riccardo Puglisi: "Rocco Casalino, portavoce di @GiuseppeConteIT, che comportamento adeguato, rispettoso e dignitoso. Al #FuneralidiStato". Polemica innescata, altre magagne per l'esecutivo gialloverde...

