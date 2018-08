Sondaggi Politici/ Pd sprofonda al 15%, ‘duopolio’ M5s-Lega sfiora il 60%: bene fiducia Conte

Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Pd sprofonda al 15%, il duopolio M5s-Lega sfiora il 60% insieme. Bene fiducia e consenso del premier Conte

19 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Pd sprofonda (LaPresse)

PIEPOLI (6 AGOSTO): PD SPROFONDA AL 15%

Più che il “duopolio” sempre in testa di Lega e M5s, stupisce negli ultimi sondaggi Piepoli (pubblicati il 6 agosto scorso da Affari Italiani) il calo vistosissimo del Pd: a latere delle discussioni politiche, sempre “in mezzo” tra populismo e partiti moderati, il “nuovo corso” di Martina non sta convincendo gli elettori che forse iniziano addirittura a rimpiangere Matteo Renzi. I dati sono allarmanti, se venissero confermati quelli di Piepoli in un eventuale prossima elezione: i dem arrivano solo al 15%, la netta metà dei partiti di Salvini e di Luigi Di Maio (che assieme sfiorano il 60%) con il calo sempre più in picchiata dopo le ultime sconfitte elettorale del 2017 e 2018. Non solo, il premier Conte - considerato il punto “debole” da analisti e opposizioni nei primi giorni del neonato governo gialloverde - convince sempre di più gli elettori che nel sondaggio gli tributano tra il 58% e il 60% su scala nazionale come fiducia e consenso.

IST. MARKET (24 LUGLIO): ALTO ADIGE, VERSO LE ELEZIONI

Il prossimo 21 ottobre 2018 si terranno in Alto Adige le Elezioni provinciali: al netto di ogni differenza anche grande tra la politica della Regione a Statuto Speciale e i nostri confini nazionali, pare che anche sulle Dolomiti il vento gialloverde sia arrivato e non intenda lasciare scampo al Pd e alle “normali” opposizioni (ovvero i partiti nazionali e non quelli locali). In un sondaggio pubblicato dall’Istituto Market sui quotidiani Alto Adige, Dolomiten e Zett, si osserva come la Lega abbia compiuto un altro balzo in grado di arrivare al 5% contro il 4% del Pd e del Movimento 5 Stelle: sono dati bassi, ovviamente, ma sono in controtendenza rispetto al recente passato dove i “populisti” erano quasi a zero. Tiene “botta” l’SVP che passa al 39% dopo il 45% di qualche mese fa: la sfida per il leader Arno Kompatscher è alta ora visto che dovrà trovare alleati importanti, vista la crisi del Pd a livello provinciale (che riflette una più ampia discesa nazionale).

