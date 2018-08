SALVINI, OPA OSTILE LEGA SU FORZA ITALIA?/ Centrodestra, cosa ha detto a Berlusconi: "Silvio, ho sbagliato.."

Salvini, opa ostile Lega su Forza Italia? Il clamoroso retroscena: il leader del Carroccio avrebbe tentato di lusingare Berlusconi per convincerlo a votare Marcello Foa presidente Rai ma...

Salvini e Berlusconi (foto da Lapresse)

È sempre più vero che gli equilibri politici sono decisi spesso e volentieri dai rapporti personali tra i leader. E se il centrodestra sembra oggi più che mai vicino alla rottura, se le voci del lancio di un'opa ostile da parte della Lega su Forza Italia si rincorrono ormai da giorni, lo si deve forse all'interruzione di un legame prima di tutto umano tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il casus belli è stato ufficialmente la nomina di Marcello Foa alla presidenza Rai: uno sgarbo della Lega quello di non consultare il partito alleato prima di indicare il giornalista alla commissione di Vigilanza. Un problema che Berlusconi non ha esitato a definire di "metodo". Eppure i voti degli azzurri erano necessari per la ratifica della nomina voluta da Lega e M5s, al punto che Salvini si è recato in visita al San Raffaele di Milano - dove il Cav era ricoverato per alcuni controlli di routine - per tentare una ricucitura in extremis. Com'è andata? Malissimo...

"SILVIO, HO SBAGLIATO: RICOMINCIAMO..."

A svelare il clamoroso retroscena, soprattutto se paragonato alle frasi "minacciose" con cui Salvini annuncia di essere pronto ad accogliere nella Lega tutti quegli eletti che si sentono di centrodestra e hanno intenzione di abbandonare Forza Italia, è stato il portale Dagospia. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, Salvini a tu per tu con l'uomo di Arcore avrebbe smussato parecchio gli angoli del suo carattere tentando in un certo senso di "lusingare" l'alleato ferito. Il leader del Carroccio avrebbe detto:"Sicuramente ho sbagliato a non avvisarti su Foa. Ma possiamo iniziare un nuovo percorso insieme. Io, tu lo sai, non posso restare a lungo con i 5Stelle: abbiamo delle discrepanze politiche che non è possibile conciliare. Silvio, ci presenteremo insieme alle elezioni europee e tu sarai di nuovo candidato…Finché tu ti occuperai di politica non prenderò nessuno dei tuoi". Una promessa che evidentemente Salvini non si è sentito pronto a mantenere nel momento in cui Berlusconi ha tenuto il punto sul no a Foa. Quale sarà il prossimo capitolo di questa storia?

