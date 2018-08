Sondaggi Politici/ Decreto Dignità: Governo Lega-M5s vuole abolire Jobs Act, ma il 43% vuole solo ‘cambiarlo‘

Sondaggi politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde

03 agosto 2018 - agg. 03 agosto 2018, 16.18 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Berlusconi e Salvini (LaPresse)

IPSOS (18 LUGLIO): TRA DECRETO DIGNITÀ E JOBS ACT

I sondaggi prodotti da Ipsos per conto del Corriere della Sera hanno provato a tastare il terreno degli elettori in merito alla principale riforma del Governo Renzi di cui oggi Lega e M5s intendono rivoluzionare, se non proprio abolire attraverso il Decreto Dignità (del 2 agosto il primo via libera alla Camera, ndr). Il risultato non è esattamente quello che Salvini e Di Maio si sarebbero aspettati, con molti elettori - la maggioranza di quelli che hanno risposto al sondaggio - che intendono correggere ma non eliminare la riforma sul mondo del Lavoro improntata dall’ex premier fiorentino. In particolare, agli elettori intervistati è stata posta la seguente domanda: «Di Maio ha annunciato che “il decreto dignità” rappresenta solo un primo passo per smantellare le norme che hanno favorito la precarietà del lavoro contenute dal Jobs Act. L’ex Presidente del Consiglio Renzi ha invece sottolineato come secondo l’Istat la disoccupazione stia continuando a scendere e sia ora ai minimi da 6 anni, un risultato ottenuto grazie proprio al Jobs Act. Secondo lei il Jobs Act …» e le risposte vedono il 30% che afferma «smantellarlo del tutto». Il 43% però sostiene che la riforma di Renzi va corretta e non eliminata del tutto; per il 4% invece va tenuto esattamente com’è ora.

QUORUM (4 LUGLIO): CHI È PER L’ITALEXIT?

Secondo i dati emersi in un sondaggio pubblicato a metà luglio, l’importante analisi di Quorum-YouTrend sul rapporto politica italiana/Euro, non solo Lega e Movimento 5 Stelle risultato essere i principali testimonial dell’antieuropeismo, almeno dal punto di vista degli elettori. È infatti chiesto se si votasse oggi per un fantomatico “Referendum sull’Euro” in stile Brexit, cosa farebbero gli elettori di tutti i principali partiti italiani: ebbene, a livello generale il 74,15 rimane ancora oggi in Ue, nonostante tutti i problemi, mentre il 22,1% sarebbe pronto ad uscire immediatamente dall’Unione. Ma se si entra nel merito dei partiti, allora di scopre che ben il 25% degli elettori moderati di Forza Italia sono delusi dall’Europa e puntano dritti, esattamente come Salvini (32,8%) e Di Maio (28,1%) verso un Italexit “ragionata” a medio periodo. Il Pd, ad oggi, è il più europeista di tutti con il 94,1% dei propri elettori che spinge per rimanere nell’Euro.

SWG (20 LUGLIO): TAGLIO DELLE TASSE, IL 67% STA COL GOVERNO

Che un Governo apra in battenti della legislatura promettendo il “taglio delle tasse” non è proprio una novità di quelle “clamorose”: che però gli elettori credano effettivamente che questo possa avvenire, ecco questa è un elemento abbastanza particolare specie dopo le promesse difficilmente mantenute in materia dai governi precedenti. Ebbene, nei sondaggi espressi da Swg lo scorso 20 luglio, il 24% degli elettori sono convinti che le promesse del Governo Lega-M5s di tagliare le tasse «può avvenire e si potrebbe abbassarle di molto», specie dopo la proposta di Salvini sulla Flat Tax non ancora incardinata però nelle discussioni parlamentari. Il 43% invece crede si possano abbassare le tasse anche se non di moltissimo, in un complessivo 67% che comunque dice di credere al premier Conte quando parla di taglio netto della tassazione. Il 23% ritiene invece che «allo stato attuale non ci sono margini per abbassarle», mentre il 10% dice di non saperlo.

IZI (5 LUGLIO): FUTURO PD, BISOGNA CAMBIARE IL LEADER

Nei sondaggi prodotti da Izi Spa sul futuro del Pd nel pieno della crisi di consensi - regge attorno al 17-18% su scala nazionale - emerge un’ennesima bocciatura “indiretta” all’ex segretario Matteo Renzi, tutt’altro che “assente” dalle dinamiche di partito dopo la sonora sconfitta alle Elezioni Politiche del 4 marzo scorso. Secondo il 61,6% degli elettori dem per poter superare la crisi del Partito Democratico occorre semplicemente cambiare il leader e la propria strategia comunicativa e politica: il 38,4% invece ritiene che bisognerebbe per prima cosa abbandonare il nome Pd dando vita ad un nuovo soggetto politici di centro-sinistra. In un’altra domanda posta nel sondaggio Izi viene richiesto allora cosa dovrebbe avere questo “nuovo soggetto” che prenderebbe il posto del Pd sullo scacchiere istituzionale: l’81,2% ritiene che bisogna «avere una nuova forma organizzativa (es. movimento, lista civica, etc…)». Per il 18,8% invece occorre semplicemente «cambiare il proprio nome».

© Riproduzione Riservata.