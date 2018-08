Renzi-M5s, scontro su fake news/ Salva Benetton, polemiche su Commissione di Inchiesta sui social

Matteo Renzi (LaPresse)

Fake news, scontro Matteo Renzi-Movimento 5 Stelle: nuova disputa a distanza tra l’esponente del Partito Democratico e la forza politica guidata da Luigi Di Maio. Nelle ultime settimane si è parlato molto di una commissione di inchiesta sui social network e le bufale che circolano e i tragici fatti di Genova, con il crollo del Ponte Morandi che ha provocato la morte di oltre quaranta persone, hanno riacceso la polemica tra i due partiti. Il Pd è tornato sull’ormai noto Salva Benetton, emendamento del 2008 votato anche dal minitro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, con un piccolo errore: su Facebook è stato scritto che a dare il voto a favore è stato il Movimento 5 Stelle. Una svista che non è passata inosservato ai pentastellati, che sono tornati ad attaccare l’ex presidente del Consiglio…

SCONTRO RENZI-M5S

"Caro @matteorenzi , dicci quando partirà la commissione d’inchiesta sui social, perché abbiamo già una #FakeNews da segnalare ed è quella diffusa dal tuo @pdnetwork #ripuliamofacebook dalle fake news del Pd! #TraditoriDellaVerità", il messaggio su Twitter del Movimento 5 Stelle, che ha allegato uno "screen" dell'errore effettuato dal Partito Democratico su Facebook. Una svista alla quale i dem hanno rimediato, sostituendo M5s con Matteo Salvini, ma Matteo Renzi non ha perso l'occasione per replicare e, in qualche modo, lanciare la sfida al partito con a capo Luigi Di Maio: "Caro @Mov5Stelle, siete pronti alla Commissione di Inchiesta? Bene! Siete voi al potere, avete i numeri: diteci QUANDO si parte. E vedremo chi inquina i social. Aspettiamo la convocazione. O finirà come il reddito di cittadinanza? O come la Gronda? #NonSonoFavolette".

Caro @matteorenzi , dicci quando partirà la commissione d’inchiesta sui social, perché abbiamo già una #FakeNews da segnalare ed è quella diffusa dal tuo @pdnetwork #ripuliamofacebook dalle fake news del Pd!#TraditoriDellaVerità Eccola qui ?https://t.co/dT9NPFgIru pic.twitter.com/uQrDhbniLs — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) 20 agosto 2018

