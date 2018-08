Sondaggi Politici/ Pd e Renzi, crollo verticale in 12 mesi: la Lega ‘sottovalutata’

21 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, crisi Pd (LaPresse)

TERMOMETRO POLITICO (20 AGOSTO): LA MEDIA SWG IN 12 MESI, IL CROLLO DEL PD

Osservare la linea e i grafici dei sondaggi sui principali partiti negli ultimi 12 mesi fa impressione (politicamente parlando, of course): una linea rossa che da sinistra parte in alto e che man mano che scorre finisce in picchiata verso il 17,8%; dall’altro, una linea verde che sempre da sinistra parte ai minimi di 12-13% e che invece in soli pochi mesi arriva a sfondare quota 30%. Stiamo ovviamente parlando di Pd e Lega, i due partiti “simbolo” dell’inversione di fiducia e consensi di questa parabola politica particolare e “populista”. Al governo, dopo le cocenti sconfitte in ogni appuntamento elettorale, gli uomini di Renzi e Martina hanno perso da fine 2016 praticamente metà del bottino di consensi nei sondaggi e nelle rilevazioni. Osservando la media di Swg raccolta in un ottimo grafico da Termometro Politico, dal 32,2% fino al 17,8% di oggi il Pd perde terreno mentre la Lega di Salvini è stata costantemente sottovalutata nelle analisi elettorali: da un basso 13% (all’interno della coalizione di Centrodestra) al boom in Politiche e Regionali, con l’attuale 30,3% di un partito a respiro nazionale che fino a un anno e mezzo fa era forte solo nei territori del nord Italia.

LORIEN (AGOSTO): DECRETO DIGNITÀ, ELETTORI BOCCIANO IL GOVERNO SUI CONTRATTI

Scendendo nei dettagli dei singoli partiti, i sondaggi sul Decreto Dignità condotti da Lorien mostrano il consenso e la fiducia in merito ai singoli provvedimenti del decreto lanciato da Di Maio per iniziare a superare il Jobs Act di Renzi. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d’azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più importante della legge approvata dal Governo gialloverde, la stretta sui contratti a tempo determinato. Qui, oltre alla bocciatura delle opposizioni (32% FI, 21% FdI, 13% Pd e 6% LeU), sono gli stessi elettori dei due partiti di Governo a non gradire che «i contratti a tempo determinato avranno durata massima di 2 anni, con rinnovo massimo a 4 volte”: tra i leghisti, solo il 36% sono d’accordo, mentre tra i grillini il grado si alza solo fino al 37%.

