Toninelli, selfie scatena social: Renzi “no Parlamento e vai al mare?”/ La replica: “seguo Genova da qui”

21 agosto 2018 Niccolò Magnani

Toninelli, il selfie della discordia (Instagram)

L’insostenibile leggerezza del…selfie: quando la politica si trasforma in un guazzabuglio misto social e attacchi non è mai un bel giorno. Non è da meno l’ultima polemica esplosa dopo il selfie di Danilo Toninelli, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, scattato con la moglie durante una breve vacanza al mare. Pensava di fare addirittura un favore alla Guardia Costiera, impegnata nella complessa vicenda della nave Diciotti (con 177 migranti a bordo nel porto di Catania, ndr), mostrando quel cappellino che dimostrasse l’attaccamento e la vicinanza del Governo alle forze dell’ordine, ma tutto gli si è rivoltato contro: «Qualche giorno di mare con la famiglia con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia. Ma tutti gli eroi della #guardiacostiera, dai vertici fino all'ultimo dei suoi uomini, come vedete, sono sempre con me. Anzi, li tengo sempre in... testa», aveva scritto il Ministro grillino su Instagram. Poi però scatta la “bufera”, mediatica ovviamente: ad una settimana dal disastro di Genova, che ha visto proprio il Ministro del Mit in prima linea in quanto responsabile del rapporto con Autostrade per l’Italia (contro cui ha scatenato l’iter di revoca delle concessioni, ndr), non gli viene perdonato di allontanarsi in vacanza vista l’emergenza attuale. «Forza Italia aveva chiesto che il ministro venisse già questa settimana in Parlamento per riferire sul disastro del ponte Morandi, ma Toninelli aveva fatto sapere di aver bisogno di tempo per raccogliere più informazioni e ha fissato al 27 agosto. Forse, vista la scenografia della foto su Instagram, il tempo gli occorreva per raccogliere conchiglie», attacca Giorgio Mulè, portavoce FI in Camera e Senato.

LO SCONTRO RENZI-TONINELLI

Addirittura, secondo il politico azzurro, il selfie di Toninelli «è un oltraggio delle vittime e della verità. Il ministro Toninelli, invece di stare spaparanzato al mare, rimuova immediatamente, come gli chiediamo da due giorni, i componenti della commissione da lui nominati in aperto conflitto di interessi». Come se non bastasse Forza Italia, anche l’altro partito d’opposizione affila le armi contro il Ministro “nuotante” e diversi deputati rilancia il selfie attaccando Toninelli perché non intende convocare prima il Parlamento sulla gravissima strage di Genova. A quel punto, in serata, il responsabile del Mit risponde a tono su Twitter ai suoi detrattori e scrive: «Mi fa ridere chi mi accusa di essere al mare con la mia famiglia. Sono fisso al telefono e seguo ogni cosa che riguarda il @mitgov. E sono felice di farlo stando vicino a chi amo di più e da cui sono quasi sempre lontano. Si chiama amore, ma forse per certa gente è solo un'utopia». A quel punto allora è Matteo Renzi, addirittura, a scendere nell’agone dello scontro: l’ex premier replica a tono a Toninelli e cinguetta «C'è una nave italiana con persone in difficoltà bloccata da uno scontro tra ministeri. C'è un ponte crollato e Genova divisa in due. C'è l'opposizione che chiede di riunire subito il Parlamento. E questo dà la colpa agli altri, saluta tutti e va al mare? Non è una tavoletta».

