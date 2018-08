Governo, nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade

Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su Nave Diciotti: Fico contro Salvini

Governo, nuovo scontro M5s-Lega: traballa l’accordo tra le componenti dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Dopo l’intesa raggiunta nelle ultime settimane sul tema migranti, a fare scoppiare una nuova diatriba tra Carroccio e Movimento 5 Stelle e il caso della Nave Diciotti. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha disposto lo sbarco solo dei 27 minori a bordo, non delle restati 150 persone. E ieri Roberto Fico, presidente della Camera nonché esponente di punta del movimento pentastellato, ha commentato: “La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE”. Fico ha dunque preso le distanze del capo del Viminale, con il segretario federale della Lega che ha ribattuto prontamente: “Pensa a fare il presidente della Camera, io faccio il ministro”, sottolineando ai microfoni di Rtl 102.5 che “non vado a letto pensando a Fico e non mi alzo pensanso a Fico”. Una frattura netta, difficilmente rimarginabile.

FICO VS SALVINI: GOVERNO TRABALLA?

Non è la prima volta che Fico interviene a gamba tesa sull’operato di Matteo Salvini, criticato inoltre da numerosi altri esponenti del Movimento 5 Stelle, in disaccordo con la linea dura sull’immigrazione. E possiamo citare ulteriori episodi di dissidio tra Lega e M5s, nonostante un contratto di governo firmato per evitare possibili scontri. Solo pochi giorni fa le acque si sono agitate sul tema Autostrade e sulla possibile revoca della Concessione. Il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio in primis, ha invocato la revoca, con il Carroccio tiepido. Fino alla netta presa di distanze: da Luca Zaia, con il governatore del Veneto che ha stroncato totalmente l’idea grillina, al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Senza dimenticare la presa di posizione di Giovanni Toti, esponente di Forza Italia ma molto vicino a Salvini: il governatore ligure ha soffiato sul fuoco sul tema, condividendo l’appello di Zaia. E l’esecutivo sembra sempre più traballante…

