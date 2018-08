SONDAGGI POLITICI/ Tecnè choc: “M5s al 45%, Pd al 7%, FI al 3%”, ma è una sonora bufala

23 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018 (LaPresse)

TECNÈ, SONDAGGI-BUFALA DIVENTANO VIRALI

«M5s al 46% e Pd al 7%”: siamo in estate, questo è evidente e magari qualcuno con il solleone sulla testa e l’odore di salsedine che lo inebria da giorni, ha per un attimo pensato che fossero veri quei sondaggi politici di Tecnè che nel giro di qualche ora sono divenuti virali ieri. Ecco, però poi il sole passa - ora arrivano anche i temporali - e il “fenomeno” si sgonfia: è una sonora bufala infatti, o se preferita una bella “fake news”, quell’intenzione di voto diffusa illegalmente con il marchio ufficiale della casa sondaggistica Tecnè. In una nota ieri su Facebook, la società ha spiegato che «Sta circolando in queste ore sui Social una diapositiva a noi attribuita con dati assolutamente inventati. Ci teniamo a precisare che si tratta di una slide realizzata ad arte e non riconducibile a Tecnè, che non ha mai realizzato alcun sondaggio con tali risultati». Del resto, credere tutto d’un colpo che il Movimento 5 Stelle potesse essere al 46,4&, o che il Partito Democratico sia sceso fino al 7,5%, o che ancora Berlusconi caduto fino al 3%, era oggettivamente un po’ eccessivo. Per la Lega (32,5%) e LeU (1%) i dati potevano ancora essere in linea con gli ultimi sondaggi, magari con un crollo più deciso per gli extra-Pd, ma i numeri sono - lo ribadiamo - completamente falsi.

FERRARI NASI (AGOSTO): IL FUTURO DI FORZA ITALIA E LA “CADUTA” DI BERLUSCONI

Nei sondaggi prodotti e pubblicati da Ferrari Nasi in questo mese di agosto - resi disponibili da Termometro Politico - si osserva da vicino l’evoluzione, anzi, la crisi di un partito storico del panorama istituzionale, Forza Italia: dal 1994 quando Berlusconi decise di scendere in campo per “salvare l’Italia dal comunismo” di acqua sotto i ponti n’è passata e oggi, fino ad oggi con l’ascesa della Lega e il mondo del Centrodestra che per la prima volta non gravita più attorno a lui. Secondo gli elettori nel sondaggio, il 62% ritiene sostanzialmente finita l’esperienza del partito, senza un futuro e con un leader ormai troppo anziano. Serve qualcosa di nuovo che vada “oltre” alla Lega e che torni a rappresentare l’elettorato moderato: al momento Berlusconi non convince e non sembra rappresentare, non più almeno, una speranza di rinnovamento. I suoi fedelissimi (il 31% di quel sondaggio, ndr) ritiene in sostanziale maggioranza (il 52%) come Antonio Tajani sia stata la giusta scelta come nuovo vice presidente azzurro, con l’eredità di traghettare Forza Italia verso un futuro, per ora, ancora sconosciuto.

