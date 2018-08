Di Maio prima del Governo del cambiamento: "Mai con la Lega"/ Video, "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco"

Di Maio prima del Governo del cambiamento: "Mai con la Lega". Video, prima dell'alleanza M5s-Carroccio: "Salvini diceva Vesuvio lavali col fuoco", idem Fico e Di Battista

Conte, Salvini, Di Maio e Giorgetti (La Presse)

Luigi Di Maio prima del Governo del cambiamento: "Mai con la Lega”. In politica mai dire mai e infatti così è stato: il Movimento 5 Stelle con il suo leader, attuale ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha stretto un’alleanza con Matteo Salvini e il Carroccio per formare l’esecutivo. Ma non mancano sui social network i video che incriminano alcune dichiarazioni: “Io voglio rispondere sul paragone o sul fatto che ci abbiano paragonato alla Lega o addirittura definiti alleati della Lega in questi giorni: io sono del Sud e sono di Napoli. Faccio parte di quella parte di Italia che la Lega diceva ‘Vesuvio lavali col fuoco’”. Così parlava Di Maio lo scorso 19 giugno 2017 ospite di Porta a Porta: “Non ho nessuna intenzione di fare parte di un movimento che si allea con la Lega Nord e non ho mai pensato di fare parte di questo movimento. In generale, quello che è stato detto in questi giorni su un’alleanza con la Lega sono semplicemente delle speculazioni giornalistiche”.

FICO E DI BATTISTA COME DI MAIO

E pochi giorni dopo, ai microfoni di Radio Capital, ribadiva: “Io sono di Napoli, Salvini era uno di quelli che diceva ‘Vesuvio lavali col fuoco’ , io di affine non ho nulla”. Ma Luigi Di Maio non è l’unico a rilasciare sentenze del genere. Queste le parole di Alessandro Di Battista in un’intervista del 9 dicembre 2016: “Il Movimento 5 Stelle non si alleerà mai con i partiti politici che hanno contribuito ai disastri in Italia, la Lega ha governato per tanti anni con Berlusconi, la Lega farà la sua strada, noi andremo solo ed esclusivamente per conto nostro”. Infine, le certezze di Roberto Fico lo scorso 14 giugno 2017: “Non ci sarà nessuna alleanza con la Lega, non faremo niente di simile alla Lega: noi siamo il M5s, siamo un’altra cosa e faremo un altro tipo di percorso. Quando sento parlare di alleanze con la Lega è fantascienza allo stato puro, quando sento parlare di convergenza di programma, assolutamente no”.

