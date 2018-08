Insulti a Salvini: “come i topi”, “bullo” e “str...”/ La battuta su Radio2 e gli attacchi di Miccichè e Bonino

24 agosto 2018 Silvana Palazzo

Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Piovono insulti su Matteo Salvini. Da giorni il ministro dell'Interno è bersagliato da attacchi per la sua gestione dell'emergenza migranti. C'è chi prova ad usare l'arma dell'ironia per colpirlo, ma con risultati discutibili. È questo il caso di Mauro Casciari, conduttore radiofonico che nel corso della puntata di ieri su Radio 2 di Summer Club ha fatto arrabbiare i leghisti, sollevando anche una bufera in Rai. Il caso è scoppiato per una battuta con la quale Casciari ha paragonato il vicepremier a topi e scimmie. «Hanno testato il vaccino sui topi, sulle scimmie, ora proveranno con Matteo Salvini e poi con l'uomo». Oggi, venerdì 24 agosto, sono arrivate le scuse nei confronti di Salvini, ma la vicenda è destinata a far discutere. «Ho scritto al presidente della commissione di Vigilanza Rai Alberto Barachini per informarlo di quanto accaduto e per chiedere di richiamare i conduttori, in particolare Mauro Casciari, al rispetto della dignità della persona Matteo Salvini, nonché al ruolo istituzionale che ricopre», ha dichiarato la senatrice del Carroccio, Simona Pergreffi, come riportato dal Corriere della Sera.

«Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo str...». Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè attacca il capo del Viminale. Si è rivolto via social direttamente al leader della Lega per commentare la vicenda della nave Diciotti. «Ti auguro di riuscire a provare vergogna non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome», ha scritto in un post su Facebook. Il numero uno di Forza Italia in Sicilia ha proseguito: «Salvini, non ti stai comportando da ministro di una democrazia occidentale, civile: non stai difendendo i confini d'Italia, perché persino l'ultimo dei soldati in guerra avrebbe pietà di un civile inerme, ferito, indifeso». Non è tardata ad arrivare la replica di Matteo Salvini, che a Zapping ha dichiarato: «Che il presidente dell'assemblea siciliana, con tutti i problemi che ha, abbia il tempo di darmi dello str...bon, non mi pare normale». Anche Emma Bonino lo ha attaccato duramente: «Non c'è più politica ma solo le dichiarazioni di Salvini, da bullo di periferia, non certo da ministro». A tal proposito Salvini ha osservato: «Bullo? Un complimento. Per me sono tutte medaglie...».

