Matteo Salvini denunciato per istigazione all'odio razziale/ Ultime notizie: “Causa commenti xenofobi”

Il ministro degli interni e leader della Lega Matteo Salvini è stato denunciato da alcuni cittadini di Treviso per incitamento all'odio razziale. Ecco cosa è successo

24 agosto 2018 Paolo Vites

Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Un gruppo di cittadini di Treviso ha sporto denuncia alla Procura della loro città contro il ministro degli interni Matteo Salvini per “istigazione all’odio razziale aggravato dalla posizione di responsabile di una pubblica funzione”. Secondo quanto si legge nell’atto depositato, “diverse dichiarazioni del ministro hanno travalicato il limite del diritto di manifestazione del pensiero e dato origine sul web a decine di commenti xenofobi e razzisti”. Nel dettaglio viene detto che «Le affermazioni del Ministro, singolarmente e complessivamente considerate - rilevano i firmatari della denuncia - hanno travalicato scientemente il limite del legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero previsto dall'art. 21 della Costituzione, e non sono pertanto tutelate dalla libertà d'espressione».

MATTEO SALVINI DENUNCIATO PER ISTIGAZIONE ALL'ODIO RAZZIALE

Al momento non si registrano ancora commenti da parte del leader della Lega, ma non mancheranno di sicuro a poco, vista la sua attivissima presenza sui social. Il caso in questione, anche se non specificato, fa quasi sicuramente riferimento alla nave della Guardia di costiera Diciotti, ancorata da giorni nel porto di Catania con a bordo un centinaio di migranti provenienti da zone in guerra come l’Eritrea e la Somalia alla quale Salvini ha proibito di far scendere gli extra comunitari, provocando un caso internazionale che si trascina da giorni. Proprio stamane in una intervista al Corriere della Sera Salvini ha sottolineato come i veri ostaggi non siano quelle persone, “ma gli italiani, ostaggi degli immigrati e dell’Europa da troppo tempo”. Il ministro dall’inizio del caso chiede che i migranti vengano equamente distribuiti fra i vari paesi membri dell’Unione europea, ma nessuno si è ancora offerto. E a proposito di denunce, dice che “se i magistrati mi convocano sono a disposizione, s l’autorità giudiziaria riterrà di indagarmi processarmi o arrestarmi, troverà in me un italiano pronto a difendersi”.

