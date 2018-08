RISPOSTA AL CORRIERE/ Il Meeting "passista"? Ci interessano le persone

Il commento che sul "Corriere" Dario di Vico ha dedicato al Meeting pone una domanda decisiva: quale contributo può venire da Cl a un mondo in crisi? La risposta di GIORGIO VITTADINI

24 agosto 2018 Giorgio Vittadini

Al Meeting di Rimini (LaPresse)

Nel suo commento sul Corriere di mercoledì 22 agosto, Dario Di Vico osserva che al Meeting la riflessione è concentrata "sui valori di lungo periodo e non sulla militanza di una stagione". Per questo scrive che sembra di essere in un'oasi, un luogo in cui "non pare proprio che il Paese stia passando uno dei momenti più complicati della sua storia". Pone, implicitamente, una domanda decisiva: quale contributo può venire da Rimini a un mondo in crisi?

Ma che cosa è veramente in crisi oggi? La persona. Per questo il Meeting non vuole essere un utero protettivo, ma uno stimolo per una costruttività sociale.

Come la persona può ritrovare se stessa dopo ogni crollo e dolore, come può stare all'altezza del cambiamento epocale? Non ci sono formule o algoritmi che tengano. Se prevale un vuoto, tutto ciò che si farà sarà lamento o rancore. Occorre incontrare testimonianze personali – le più seguite al Meeting – di chi mostra una positività indomabile e cercare di capirne l'origine.

Occorre vivere in realtà sociali che aiutino a vedere questi esempi ed educhino a uno spirito critico che non riduce l'infinito desiderio del cuore.

Questo mette in movimento la società senza bisogno di gridare, fa amare il lavoro che trasforma la realtà per renderla più adatta all'uomo, permette di non arrendersi al declino.

Nella società esistono gli altri, i diversi per etnia, religione, cultura, ideali. Si può cercare di schiacciarli, spaventati dalla loro diversità, o sentirli come un bene da cui imparare, anche quando siano ostili. L'incontro con ebrei, musulmani, reduci del '68, politici di diversi schieramenti – come nell'Intergruppo – che avviene al Meeting ne sono un piccolo esempio.

Si può ricominciare a costruire una società fondata su una sincera apertura all'altro, sulla sussidiarietà e sul bene comune, offrendo il proprio contributo a uno Stato basato su regole condivise e a una convivenza internazionale in cui prevalga la cultura dell'incontro.

Può essere questo un contributo contro la crisi della democrazia? Per tanti, tutto quanto detto sembra troppo poco, quasi insignificante, rispetto alla portata della sfida. Come sembrò il tentativo di san Benedetto davanti a sfide non meno grandi di quella di adesso, ci ha ricordato Papa Francesco nel Messaggio al Meeting. Staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.