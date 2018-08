SUTRI, VITTORIO SGARBI SI DIMETTE DA SINDACO/ Ultime notizie: "Infiltrazioni fasciste: mi candido a Sirmione"

Sutri, Vittorio Sgarbi si dimette da sindaco: il critico d'arte denuncia l'impossibilità di governare per via di "infiltrazioni fasciste" e annuncia la volontà di candidarsi a Sirmione.

Vittorio Sgarbi (foto da Lapresse)

La luna di miele tra Vittorio Sgarbi e Sutri è durata poco più di due mesi. Giusto il tempo, per il critico d'arte e onorevole di Forza Italia, di essere eletto sindaco e di rendersi conto "della impossibilità di potere governare democraticamente in un paese dominato da infiltrazioni fasciste con arroganza e in mancanza di visione, subordinata a interessi particolari". Con queste parole affidate ad una nota diramata dal suo ufficio stampa, Vittorio Sgarbi ha annunciato le sue "dimissioni irrevocabili" da sindaco di Sutri, il paesino di poco più di 6mila anime in provincia di Viterbo nel quale era stato eletto primo cittadino all'ultima tornata di elezioni amministrative di giugno. In un comunicato dai toni molto aspri, Sgarbi spiega:"Non ci sono le condizioni per proseguire l’esperienza di sindaco a Sutri; la cecità e il disinteresse per il bene della città hanno superato ogni limite, per l’insensata spartizione di posti. Me ne vado da Sutri e dalla Tuscia che io amo più di loro, perché l’ho scelta, e non ci sono arrivato per nascita o per destino". E per le dimissioni c'è già una data:"La partita è finita. Mi dimetto il 21 settembre".

SGARBI, "MI CANDIDO A SIRMIONE"

Se l'esperienza da sindaco di Sutri si è rivelata un fallimento, questo non vuol dire che Vittorio Sgarbi abbia intenzione di porre fine alla sua attività politica, possibilmente nei centri culturali e d'interesse più all'avanguardia d'Italia. Ed è così che nella stessa nota in cui annuncia le dimissioni irrevocabili da primo cittadino di Sutri, il critico d'arte già proclama la sua volontà di essere eletto sindaco di Sirmione. Una città che, spiega il parlamentare di Forza Italia, "ha bellezze non inferiori a Sutri, ma una reale propensione allo sviluppo culturale e turistico". L'onorevole azzurro ha spiegato di aver già mosso i primi passi verso il suo nuovo obiettivo politico:"Ho già preso contatto con gli esponenti politici della città, fra i quali l’ex sindaco, ora consigliere regionale, Alessandro Martinzoli, e l’assessore alla cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che mi hanno manifestato solidarietà per l’aggressione di Sutri (gli insulti da parte del consigliere di maggioranza Matteo Amori, cognato del vicesindaco Felice Casini, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, ndr) e disponibilità per il nuovo progetto".

© Riproduzione Riservata.