Salvini indagato per sequestro di persona e abuso d'ufficio/ Ultime notizie: “Vengano a prendermi, li aspetto"

26 agosto 2018 Silvana Palazzo

Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato dalla Procura di Agrigento per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Nel registro degli indagati sul caso Diciotti è finito anche il capo di Gabinetto del Viminale. I magistrati sostengono che abbiano privato illegalmente i profughi soccorsi dalla nave della libertà personale con il divieto di scendere dall'imbarcazione ormeggiata nel porto di Catania. La svolta nell'inchiesta è arrivata al termine di una giornata convulsa nella quale il capo dei pm di Agrigento, Luigi Patronaggio, è volato a Roma per sentire due alti funzionari del Viminale, Gerarda Pantalone e il suo vice Bruno Corda, presi a verbale come persone informate sui fatti. «La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo», ha scritto il procuratore in una nota, come riportato dall'Ansa.

SALVINI INDAGATO: “MI VENGANO A PRENDERE, LI ASPETTO”

Non è tardato ad arrivare il commento di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha parlato alla festa della Lega a Pinzolo, in Trentino. E il titolare del Viminale ha usato parole dure: «Non ci fermeranno, vergogna». Ma l'attacco del vicepremier del governo M5s-Lega alla magistratura non si è fermato qui. «È una vergogna essere indagati per difendere gli italiani, serve la riforma della giustizia. Faccio affidamento ai tanti magistrati per bene». Salvini comunque non ha paura degli sviluppi dell'inchiesta: «Possono arrestare me ma non la voglia di 60 milioni di italiani, indaghino chi vogliono. Indagano un ministro che salvaguardia la sicurezza di questo Paese. È una vergogna». Salvini dal Trentino incalza: «Aspetto con il sorriso il procuratore di Agrigento, voglio spiegargli le mie ragioni». Ma il ministro dell'Interno si aspetta indagini anche sui trafficanti e chi favorisce l'immigrazione clandestina. E poi la bordata finale al magistrato: «Se un giudice vuole fare politica, non faccia il magistrato o il procuratore, ma si candidi con il Pd».

