Sondaggi Politici/ Futuro Forza Italia e Centrodestra: “Berlusconi non può essere l’alternativa a Salvini”

26 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Berlusconi e Salvini (LaPresse)

FERRARI NASI (AGOSTO): IL FUTURO DI FORZA ITALIA E LA “CADUTA” DI BERLUSCONI

Nei sondaggi prodotti e pubblicati da Ferrari Nasi in questo mese di agosto - resi disponibili da Termometro Politico - si osserva da vicino l’evoluzione, anzi, la crisi di un partito storico del panorama istituzionale, Forza Italia: dal 1994 quando Berlusconi decise di scendere in campo per “salvare l’Italia dal comunismo” di acqua sotto i ponti n’è passata e oggi, fino ad oggi con l’ascesa della Lega e il mondo del Centrodestra che per la prima volta non gravita più attorno a lui. Secondo gli elettori nel sondaggio, il 62% ritiene sostanzialmente finita l’esperienza del partito, senza un futuro e con un leader ormai troppo anziano. Serve qualcosa di nuovo che vada “oltre” alla Lega e che torni a rappresentare l’elettorato moderato: al momento Berlusconi non convince e non sembra rappresentare, non più almeno, una speranza di rinnovamento. I suoi fedelissimi (il 31% di quel sondaggio, ndr) ritiene in sostanziale maggioranza (il 52%) come Antonio Tajani sia stata la giusta scelta come nuovo vice presidente azzurro, con l’eredità di traghettare Forza Italia verso un futuro, per ora, ancora sconosciuto.

ANALISI POLITICA (12 AGOSTO): I CAMPI NOMADI E L’EMERGENZA ROM

L’emergenza immigrazioni non è certo l’unica che vede la Lega di Matteo Salvini e in generale il Governo gialloverde impegnati nello scontro con le opposizioni e le tante associazioni umanitarie che accusano l’esecutivo di xenofobia e razzismo. Rispetto ad esempio alla questione dei rom nei vari campi nomadi delle principali città italiane, i sondaggi espressi da Analisi Politica per il quotidiano “La Verità” hanno provato a chiedere agli elettori la seguente domanda: «Quanto è d’accordo o non d’accordo con questa affermazione che abbiamo sentito da altri, “I campi nomadi vanno chiusi, anche solo per proteggere i cittadini italiani”?». Ebbene, se nel 2008 il 34% si diceva “molto d’accordo”, dieci anni dopo si sale al 37% con un elettorato dunque più “schierato” con Lega-M5s; 23% di “abbastanza d’accordo”, uguale allora come oggi, mentre i “poco d’accordo” e “per niente d’accordo” con la politica anti-rom del Carroccio restano pressapoco simili, rispettivamente 22% e 17%.

