Salvini indagato per caso Diciotti: “ho fatto solo il mio lavoro”/ “No all’immunità”, e Di Maio lo difende

Salvini indagato per caso Diciotti, Di Maio lo difende: "ho fatto solo il mio lavoro, non voglio l'immunità ma non sono un sequestratore". Il caso migranti e le conseguenze politiche

27 agosto 2018 Niccolò Magnani

Matteo Salvini in una lunga intervista a Libero Quotidiano oggi ritorna sul caso Diciotti, a due giorni dalla notifica di indagato ricevuta dalla Procura di Agrigento (in particolare, dal pm Patronaggio, quello stesso che giovedì’ scorso aveva fatto un sopralluogo sulla nave della Guardia Costiera ferma nel porto di Catania): sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio, di questo è indagato il Ministro degli Interni nel “caso politico” sicuramente più delicato di questi primi mesi di Governo gialloverde. «Ho fatto solo il mio lavoro e sono pronto a rifarlo. Mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini», ha rilanciato subito il Ministro raggiunto dai colleghi di Libero. È come se i primi mesi e la lotta serrata alle navi Ong nel Mediterraneo, avessero “preparato” il terreno all’atto finale capitato sulla nave Diciotti: un problema non da poco, con la Guardia Costiera italiana che salva 177 migranti in mare aperto, li porta a bordo e chiede di sbarcare prima a Lampedusa e poi, su indicazione del Ministro Toninelli, a Catania. «Mai però avrei pensato poter essere accusato di sequestro di persona. Io ho agito per difendere i confini del mio Paese. Se questo è il prezzo che devo pagare, ok. Ma nessun magistrato creda di potermi fermare con un'inchiesta», ammette Salvini.

IL CASO DICIOTTI: “NO LINEA DURA, SOLO COERENZA”

Il “caso” politico si è visto e si osserva sia dentro che fuori dalla maggioranza: il Pd, in particolare Matteo Renzi, chiede sì dimissioni del Ministro ma in particolar modo si scaglia (ben sapendo che l’indagine a Salvini è assai difficile che possa arrivare ad effettivo processo, ndr) contro Luigi Di Maio, l’altro vicepremier che ieri ha difeso il collega di Governo dicendo che «non deve dimettersi, solo rispetti di più i pm». I dem accusano, «il M5s ha la doppia morale», facendo riferimento alla richiesta di Di Maio nel 2016 davanti all’indagine ricevuta dall’allora Ministro degli Interni Alfano. «Immunità? Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire», replica oggi Salvini, che non parla di linea dura ma di mera «coerenza» in merito all’atteggiamento che il Governo Lega-M5s ha preso sul fronte immigrazione, Diciotti inclusa. «Si tratta di coerenza. E quella paga, sempre. Siamo riusciti a fare una cosa mai fatta prima: coinvolgere un Paese dell'Est, l'Albania, e la Chiesa». Già, il “caso sociale” si è chiuso con l’accoglienza garantita dalla Cei e dai due Paesi finora rimasti “fuori” dalla bagarre in Ue sull’accoglienza dei migranti. Il “caso politico” scaturito dalla Diciotti, invece, è solo all’inizio..

