SALVINI-ORBAN, INCONTRO A MILANO/ Ultime notizie: leader Lega molla l'Europa e porta l'Italia verso Visegrad?

Salvini-Orban, incontro a Milano: ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?

C'è già chi sente odore (o puzza, a seconda delle preferenze) di internazionale sovranista nell'incontro di oggi tra Matteo Salvini e Viktor Orban, primo ministro ungherese e capofila dell'ala più dura in Europa, quella che fa riferimento al gruppo di Visegrad più rigido in materia di immigrazione, come si è visto ad esempio per la crisi della Diciotti, quando nonostante i tentativi della nostra diplomazia da Budapest è stato opposto un secco "no" alle richieste della Farnesina. Fatto sta che Salvini e Orban si piacciono, condividono le stesse vedute sul fenomeno dei migranti, e c'è già chi si porta avanti pensando alla volontà di correre alle prossime elezioni europee comuni dei populisti con l'obiettivo di "superare" l'Europa per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. A corroborare l'ipotesi di un'Italia sempre più lontana dal nucleo centrale europeo anche l'incontro che oggi il premier Conte avrà con l'omologo ceco Andrej Babis, anche lui legato a Visegrad. Il tutto mentre Di Maio tenta di smarcare il M5s dall'abbraccio dei sovranisti:"L'Ungheria di Orban "alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei".

SINISTRA IN PIAZZA

Per quanto dal M5s ci si sia affannati a rimarcare come l'incontro di oggi sia un incontro politico, c'è da dire che Orban verrà ricevuto in una sede "istituzionale": la prefettura di Milano. A fare da controcanto al summit di oggi, previsto per le 17, una manifestazione di piazza che ha forse avuto il merito di riunire tante componenti di quella sinistra apparsa smarrita per lunghi tratti. Come riportato da La Repubblica, a piazza San Babila a Milano sfileranno Pd, Leu, Possibile, Cgil, associazioni, Ong e centri sociali. L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, ha dichiarato su Twitter:"Per difendere i valori democratici e il futuro delle prossime generazioni dalla minaccia populista che vuole riportare indietro l'Italia, distruggere l'Europa e cancellare quei diritti che hanno reso il nostro continente un faro di civiltà.#NoPasaran".

