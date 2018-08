Senato, Casellati: “Taglio stipendi a chi lavora poco”/ “Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”

Senato, Casellati: “Taglio stipendi a chi lavora poco. Vitalizi? Valuteremo metodo, nuove regole dal 2019”. Le ultime notizie: il piano del governo per ridurre i costi della politica

28 agosto 2018 Silvana Palazzo

Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Foto: LaPresse)

Per ridurre i costi della politica si può legare il trattamento economico dei parlamentari alla loro presenza e produttività. La proposta è del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ne ha parlato in un'intervista a Economy. «Chi si assenta, chi non lavora deve guadagnare di meno». Questo potrebbe essere un punto di partenza nell'ottica di «una logica meritocratica e di responsabilità». Nell'intervista Casellati ha anche toccato il delicato tema dei vitalizi, che verrà affrontato - assicura - entro il 2018 ma tenendo conto di «merito e metodo» per evitare bocciature da parte della Consulta. L'obiettivo del presidente del Senato è ridurre i costi della politica partendo da «un approfondimento» per l'introduzione in Senato di «un meccanismo ancora più stringente tra trattamento economico dei parlamentari e loro presenza e produttività». A partire dalla penalizzazione «per ogni assenza in aula o in commissione».

«Chi si assenta, chi non lavora deve guadagnare di meno». A dirlo è Maria Elisabetta Alberti Casellati che in un'intervista a Economy ha parlato dei possibili tagli ai costi della politica. «Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, anche per capire come potrebbero essere calibrate le nuove misure e quali saranno nel concreto i risparmi». Ma il presidente del Senato ha una proposta che intende condividere, come è giusto che sia, con tutti i senatori. D'altra parte Casellati ha ribadito che la questione del contenimento dei costi non è nuova. «Non attiene solo alla maggioranza e non riguarda solo i vitalizi». Il tema centrale comunque per il presidente del Senato «è individuare e quindi eliminare eventuali situazioni di privilegio». A proposito dei vitalizi ha lanciato una domanda: «Avrebbe senso tagliarli con un provvedimento che poi magari dopo pochi mesi dovesse essere bocciato nei vari ricorsi che già sono stati annunciati? Io non credo». Invece in merito ai tempi: «La Camera ha deliberato autonomamente e la nuova disciplina entrerà in vigore nel 2019. Anche in Senato rispetteremo la stessa tempistica dopo però aver valutato con attenzione sia il metodo sia il merito della questione, così come deciso dal Consiglio di presidenza».

