Sondaggi Politici/ I cattolici votano Salvini, 31% alla Lega: M5s al 26%, crisi fiducia in Pd e Berlusconi

Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: tra i cattolici, Salvini è il più votato al 31%. Bene M5s, crolla fiducia in Pd e Forza Italia dall'elettorato moderato

28 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Salvini e il voto cattolico (LaPresse)

ANALISI POLITICA (26 LUGLIO-24 AGOSTO): COSA VOTANO I CATTOLICI?

Nei sondaggi stilati da Analisi Politica per Libero, è stato chiesto all’elettorato cattolico tra luglio ed agosto, quale partito sarebbe stato votato nell’ipotesi in cui fossero imminenti le Elezioni Politiche per rinnovare Governo e Parlamento: ebbene, se si fa un paragone con gli stessi voti del 2013, si scopre che davvero qualcosa è cambiato in questo Paese, almeno nel rapporto tra fede, politica ed istituzioni. Ebbene, se nel 2013 dominavano Pd (29%) e soprattutto Forza Italia-PdL (33%) solo cinque anni dopo è cambiato tutto: la crisi dei partiti “moderati” porta a Renzi-Martina un basso 19%, mentre a Berlusconi addirittura un -22% che fissa il voto dei cattolici al misero 11% per FI. Chi ne guadagna? M5s e soprattutto Lega che vedono accrescere e di molto il proprio peso di fiducia anche sull’elettorato cattolico. Spesso restio al vento populista, questa volta però il fallimento delle istituzioni nel periodo di crisi italiana ha portato a Salvini e Di Maio molti nuovi voti in dote: il Carroccio oggi è al 31% (era al 4% solo 5 anni fa!) e il Movimento 5 Stelle cresce dal 20% al 26% attuale. Per gli altri, le “briciole”: 2% per Sinistra Radicale (oggi Leu-PaP, all’epoca Rc-Sel), 1% per la Bonino, 6% per Fratelli d’Italia (era il 2% nel 2013) e indecisi al 19% (erano 14% solo cinque anni fa).

LORIEN (AGOSTO): DECRETO DIGNITÀ, ELETTORI BOCCIANO IL GOVERNO SUI CONTRATTI

Scendendo nei dettagli dei singoli partiti, i sondaggi sul Decreto Dignità condotti da Lorien mostrano il consenso e la fiducia in merito ai singoli provvedimenti del decreto lanciato da Di Maio per iniziare a superare il Jobs Act di Renzi. Ma i risultati non sono esaltanti dovunque: se infatti la lotta contro il gioco d’azzardo viene accolta bene praticamente da tutti gli elettori dei più importanti partiti (57% Lega, 65% FI, 60% FdI, 70% M5s, 55% Pd e 61% LeU) non si può dire lo stesso sul principio più importante della legge approvata dal Governo gialloverde, la stretta sui contratti a tempo determinato. Qui, oltre alla bocciatura delle opposizioni (32% FI, 21% FdI, 13% Pd e 6% LeU), sono gli stessi elettori dei due partiti di Governo a non gradire che «i contratti a tempo determinato avranno durata massima di 2 anni, con rinnovo massimo a 4 volte”: tra i leghisti, solo il 36% sono d’accordo, mentre tra i grillini il grado si alza solo fino al 37%.

