Macron a Orban-Salvini “hanno ragione, io loro oppositore in Ue”/ Milano antisovranista, Sala “no Europa-muri”

Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo contro Europa-feudo dei muri"

29 agosto 2018 Niccolò Magnani

Vertice Orban-Salvini (LaPresse)

Dopo il vertice “rumoroso” tenutosi ieri a Milano tra il premier ungherese Viktor Orban e il Ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini, arriva la prima risposta internazionale dopo le forti critiche che invece hanno accompagnato le ultime ore qui in Italia giunte dall’opposizione di sinistra. «Hanno ragione nel considerarmi il loro principale oppositore», ha spiegato il Presidente francese Emmanuel Macron intervenendo dall’Eliseo; «Non cederò niente ai nazionalisti e a coloro che difendono i discorsi di odio - ha detto a BfmTv - Se vogliono vedere in me il loro oppositore principale, hanno ragione». Dai migranti alla accoglienza “condivisa” fino al bilancio Ue e al rilancio anti-eurocratico e pro-sovranismo dei due leader: su questi temi Macron non ci sta e, prendendo le difese della “vecchia” Ue, attacca tanto Orban quanto Salvini. Non poteva certo mancare l’immediata risposta del vicepremier che in un Tweet avanza, «l principale avversario di Macron, sondaggi alla mano, è il popolo francese. Anzichè dare lezioni agli altri governi spalanchi le proprie frontiere, a partire da quella di Ventimiglia. E la smetta di destabilizzare la Libia per interessi economici».

SALA, LA MILANO-ANTISOVRANISTA: “NO A UE DEI MURI”

L’altro fronte di giornata, ieri, è stata certamente la piazza di Milano: per un giorno è come se le sinistre, tutte, si fossero unite nel nome dell’antisovranismo, dell’antirazzismo e dell’anti-Salvinismo. Un po’ come Berlusconi nello scorso ventennio, oggi è il leader della Lega a rappresentare un perfetto (o quasi) collante della Sinistr: dal Pd a Leu, da Possibile a SI, fino a centri sociali e associazioni LGBT e pro migranti, c’erano tutti ed erano tanti ieri in piazza vicino alla prefettura per manifestare contro i due leader in vertice. «Milano non cambierà di un millimetro il suo modo di essere», ha scritto su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala, che il giorno dopo la piazza commenta il risultato dell’opposizione, «L'incontro di Salvini con Orbán a Milano è figlio di quella volontà provocatoria propria di molte delle mosse del leader della Lega. Fare patti con un illiberale e vittimista di professione come Orbán (se ha così in odio l'Europa, cominci a restituire i tanti fondi che dall'Europa arrivano in Ungheria ogni anno...) significa negare quei valori sui quali la nostra democrazia, pur fragile, è costruita». Il ministro non c’era ma ha dato tutto il suo appoggio: «Diritti e doveri. Lavoro, tanto lavoro. Solidarietà. Apertura al mondo. Impegno per un'Europa unita e migliore. Un mix di valori che ha fatto, fa e farà sempre grande la nostra città».

