Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne"/ Brambilla smonta il piano del M5s

Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne". Ultime notizie, il consigliere Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle

Immagine di repertorio (LaPresse)

Pensioni d'oro, dossier Lega: "Tagli colpiscono nord e donne”, così Alberto Brambilla smonta il piano del Movimento 5 Stelle. Dopo il taglio dei vitalizi, il movimento guidato da Luigi Di Maio è al lavoro per tagliare le cosiddette pensioni d’oro, ovvero quelle superiori formalmente ai 4 mila euro netti mensili, ma in realtà superiori a 3.800. Come riportato dai colleghi di Quotidiano.net, esiste un corposo dossier di 37 pagine del Carroccio, che mirerebbe a demolire la proposta pentastellata, originariamente firmata anche dalla Lega. “Le categorie più colpite sarebbero i pensionati di anzianità che hanno contribuito di più (Italia del Nord e in parte al Centro), i lavoratori precoci e le donne la cui età legale di vecchiaia è sempre stata, fino al 2011, di 5 anni inferiore a quella degli uomini”, le parole di Alberto Brambilla, consigliere di Matteo Salvini su lavoro e pensioni, nonché numero uno di Itinerari previdenziali.

PENSIONI D'ORO, DOSSIER LEGA

Un possibile nuovo scontro all’orizzonte per Movimento 5 Stelle e Lega, con il Carroccio che vuole ridiscutere quanto proposto dai pentastellati per le pensioni d’oro. Lo stesso Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera leghista e firmatario originario della proposta, ha recentemente commentato: “Bisogna trovare un correttivo. La Lega pensa a un taglio che porti un contributo di solidarietà delle pensioni più alte a favore di quelle basse. Posso assicurare che nessuno vuole espropriare le pensioni. Né va penalizzato chi è andato in pensione prima con una quota di retributivo maggiore, visto che lo prevedeva la legge”, sottolinea Quotidiano. Attesi aggiornamenti su uno dei temi più spinosi degli ultimi giorni, con il dossier di Alberto Brambilla che ha scombinato i piani dell'esecutivo, o almeno di una parte di esso...

