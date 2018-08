Tria-Conte, accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax”/ Ultime notizie: Governo avvia le riforme

Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta

03 agosto 2018 Niccolò Magnani

Tria, accordo Governo sulla Manovra (LaPresse)

Tria-Conte, accordo Manovra “sì reddito cittadinanza e flat tax”/ Ultime notizie Governo: avvio riforme, ci sono i fondi Il premier Conte aveva convocato d’urgenza per oggi i “pesi massimi” del Governo per provare ad iniziare una sorta d’intesa sulla Manovra Economica d’autunno in vista dell’estate: ma soprattutto, il Governo gialloverde intendeva abbassare il grado dello spread tornato a correre negli ultimi giorni, con lo “spettro” della mancanza di riforme messo in allarme dal Ministero dell’Economia. In sostanza, i “freni” di Tria sulla reale possibilità e tenuta finanziaria di tutte le principali promesse elettorali del Contratto di Governo avevano agitato e non poco i mercati finanziaria che avevano quasi subito fatto scatenare: ora arriva invece il dietrofront, con lo stesso Ministro del Mef pronto a dichiarare dopo la riunione di due ore a Palazzo Chigi «confermo la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema di flat tax e reddito di cittadinanza».

DUBBI FUGATI SUI FONDI (PER ORA)

Soddisfatto dell’incontro anche il premier Conte che ha ribadito come oggi «abbiamo deciso la programmazione economico-finanziaria che presenteremo nel prossimo mese di settembre». Secondo il Presidente del Consiglio, il Governo Lega-M5s ha giustamente operato «una ricognizione dei vari progetti di riforma che consentiranno all'Italia di avviare un più robusto e stabile processo di crescita. Abbiamo esaminato i mutamenti del quadro macro-economico e le condizioni del bilancio a legislazione invariata». Presenti al tavolo tutte le “teste pensanti” dell’esecutivo, oltre a Conte e ovviamente ai vice Salvini e Di Maio, anche Tria e i ministro Milanesi (Affari Esteri), Savona (Affari Ue), Trenta (Difesa) e il gran “tessitore” Giancarlo Giorgetti: al momento sono stati fugati tutti i dubbi e le incomprensioni degli scorsi giorni, anche se non sembrano essere cambiati di una virgola i piani finanziari e le ipotesi di coperture (mancanti). Sembra ovvero di vedere un tentativo, per ora riuscito, di tenere “i cocci assieme” nell’attesa di capire come e cosa far partire subito nella Manovra, cosa invece rimandare per mancanza di coperture. «La manovra - ha detto stamane Salvini a Sky TG24 - non conterrà subito tutte le misure previste, ma ci saranno i primi passi in direzione della flat tax e di una riforma radicale del sistema previdenziale»: Tria dovrà cercare di mediare tra le tante promesse dei vicepremier e i reali conti in tasca del Governo in attesa della Manovra forse più sotto “controllo” internazionale dai tempi forse del Governo Monti (quando fummo sull’orlo del default).

