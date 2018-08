Sondaggi Politici/ Governo Lega-M5s ‘a destra’ per il 49%: Salvini guadagna voti ‘ovunque’

30 agosto 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018, Governo Conte (LaPresse)

ANALISI POLITICA (13 AGOSTO): GOVERNO A DESTRA O A SINISTRA?

I sondaggi elettorali raccolti da Analisi Politica in questa estate molto calda dal punto di vista politico provano a riflettere sulla reale “ideologia” che sottende il Governo in carica: in poche parole, il Contratto di Governo firmato da Lega e M5s ha portato un esecutivo più volto a sinistra o a destra? Osservando i provvedimenti, la linea generale e le polemiche dell’elettorato, e guardando soprattutto i dati del sondaggio recente, la linea Salvini prevale su quella Di Maio: in particolare, secondo il 14% degli intervistati spiega che il Governo è «molto più di destra», mentre il 48% ovvero la maggioranza, ritiene che l’esecutivo M5s-Lega sia «un po’ più di destra»: 7% per governo gialloverde “un po’ più di sinistra”, solo 3% ritiene che l’esecutivo Conte sia un vero governo di sinistra. Con un Salvini “prendi-voti” un po’ dappertutto, la possibilità che in generale l’elettorato italiano si sia spostato più a destra rispetto all’ultimo decenno è un fatto.

DEMOS (LUGLIO): SALVINI GUADAGNA VOTI IN TUTTI I PARTITI

Che sia Matteo Salvini ‘l’uomo del momento’ della politica italiana non c’era certo bisogno dell’ultimo sondaggio di Demos per saperlo: eppure, le indicazioni che troviamo all’interno dell’ultima rilevazione elettorale fatta dalla casa di sondaggi diretta da Ilvo Diamanti sono piuttosto interessanti per capire il grado di ascesa, continua, del Ministro degli Interni nonostante le forti polemiche per la sua linea molto dura su immigrazione e lotta ai “poteri forti”. È stato chiesto, ad elettori di tutti i principali partiti italiani (Pd, Forza Italia, Lega, M5s) quando esprimono una valutazione “uguale o superiore a 7” in una scala da 1 a 10 per quanto riguarda la persona politica di Matteo Salvini: ebbene, si scopre che tra gli elettori dem si sale da un 6% di considerazione nel 2017 al 16% attuale. Tra i leghisti si passa da un 80% di un anno fa all’attuale 83%, ma soprattutto è Forza Italia e il Movimento 5 Stelle che vede “esplodere” i consensi: per gli aficionados di Berlusconi, si passa dal 32% al 37% di consenso attorno alla persona di Salvini, mentre tra i grillini addirittura si passa dal 12% al 50%, in pratica un elettore su due oggi potrebbe anche votare per Salvini.

