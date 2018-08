Alessandro Di Battista: “Tap e Tav opere inutili”/ Video ultime notizie: si riapre conflitto tra M5s e Lega

Alessandro Di Battista: “Tap e Tav opere inutili, M5s ribadisca no”. E così si riapre conflitto con la Lega sul tema. Le ultime notizie: il video dell'ex deputato da Puerto Escondido

04 agosto 2018 Silvana Palazzo

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio (Foto: LaPresse)

Alessandro Di Battista compie 40 anni a Puerto Escondido e per l'occasione registra un videomessaggio confermando la linea del MoVimento 5 Stelle sulle grandi opere. «Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili», ha dichiarato ribadendo il verbo ortodosso M5s. «Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i No sani che abbiamo detto, perché ci abbiamo preso i voti su quella roba là», prosegue l'ex deputato M5s, dicendosi di essere libero anche di «pungolare» i pentastellati. «Ho molta stima di Di Maio, sta combattendo tantissimo, tutti gli altri ministri M5S dovrebbero avere lo stesso coraggio di Luigi». Quella di Alessandro Di Battista è anche una specie di dichiarazione di guerra alla Lega che invece vuole realizzare le grandi opere. Solo ieri Matteo Salvini era tornato alla carica. «Per quello che mi riguarda si va avanti e non si torna indietro. Nel contratto di governo c'è l'esame costi-benefici», le parole del leader leghista.

GRANDI OPERE, SI RIAPRE CONFLITTO TRA M5S E LEGA

Si allarga lo scontro sulla Tav, con un fronte sempre più ampio a favore del referendum sull'opera proposto dal governatore piemontese, Sergio Chiamparino. E sulla Tap, il gasdotto azero che arriva in Puglia, il MoVimento 5 Stelle è in imbarazzo al punto tale che lo stesso premier Giuseppe Conte ha ricevuto nei giorni scorsi a palazzo Chigi il sindaco di Melendugno, che è la località di approdo dell'opera. Il Tap è stato anche centrale nel dialogo tra Conte e Trump di pochi giorni fa. La Casa Bianca è infatti interessata alla realizzazione dell'opera che ridurrebbe la dipendenza energetica della Russia. «La Tap in Puglia porterebbe a un risparmio del 10% sulle bollette energetiche delle famiglie e delle imprese in Italia. Però valutiamo costi-benefici, Tav compresa. Io di mio preferisco sempre costruire e andare avanti», il parere di Matteo Salvini, evidentemente in opposizione a quello del MoVimento 5 Stelle.

