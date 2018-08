DECRETO DIGNITÀ È LEGGE: APPROVAZIONE DEFINITIVA/ Video ultime notizie Senato: Liberi e Uguali irride Di Maio

Decreto dignità è legge: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. Ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 18.50 Carmine Massimo Balsamo

Luigi Di Maio (LaPresse)

Se il Pd ha contestato anche il modo in cui il Decreto Dignità è stato repentinamente approvato anche alla Camera, impedendo a loro dire alle opposizioni una seria discussione, Liberi e Uguali non è da meno nel bocciare un provvedimento che a loro dire non solo non rappresenta un segnale di discontinuità rispetto a quanto fatto dal precedente Governo in materia di incentivi al lavoro e lotta al precariato ma segna anche un passo indietro. Non è un mistero che i parlamentari di LeU sognassero il ripristino dell’articolo 18 e le bordate più pesanti contro la prima legge “portata a casa” dal vicepremier Luigi Di Maio sono quelle di Stefano Fassina, deputato del partito che alle scorse elezioni aveva Pietro Grasso come leader: “Consiglio non richiesto a Luigi Di Maio: raccontare balle dall’opposizione funziona, dal Governo no” ha scritto su Twitter l’ex parlamentare dem, facendo riferimento a Matteo Renzi e poi usando l’hashtag #DecretoContinuità. Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Speranza, anche lui fuoriuscito dal Pd, che prendendo spunto dall’annuncio enfatico del Ministro del Lavoro (“Cittadini 1 Sistema 0”) ha spiegato che le cose non starebbero proprio così e che, col ritorno dei voucher, il punteggio segna invece un rotondo 2 a 0 a favore del sistema “contro i lavoratori”. (agg. di R. G. Flore)

M5S, FRECCIATA AL PD SULLA FIDUCIA

Movimento 5 Stelle euforico per l'approvazione al Senato del Decreto Dignità che, dopo l'ok alla Camera, è stato definitivamente approvato. Giungono i primi commenti sui social network, con gli esponenti pentastellati che evidenziano l'assenza della richiesta di fiducia, molto praticata invece dal Partito Democratico nell'ultimo governo: "#DecretoDignita approvato! È legge. Primo del governo segna inversione di tendenza. Più certezza sul lavoro e meno burocrazia per le imprese. Decreto approvato senza fiducia e facendo lavorare il Parlamento. Orgoglioso!", le parole di Carlo Sibilia. Soddisfatto il ministro alla Giustiza Alfonso Bonafede, "Approvato anche al Senato il #DecretoDignità. Avanti così!", così come Gabriele Lanzi: "Il #DecretoDignità è stato finalmente approvato anche dal #Senato. Nessuna fiducia, troppo abusata dai Governi precedenti, ma un testo finale frutto di un confronto parlamentare costruttivo". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DI MAIO GONGOLA

È un Luigi Di Maio visibilmente soddisfatto quello che, immediatamente dopo l’approvazione definitiva del Decreto Dignità, diventato legge grazie all’ok arrivato anche al Senato, commenta il primo risultato portato a casa dal Governo a trazione Movimento 5 Stella-Lega. Il vice-premier nonché Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico è apparso infatti gongolante ai microfoni della stampa a Palazzo Madama e, in un video apparso immediatamente anche sulla sua pagina Facebook, ha voluto rimarcare che, a suo dire, si tratta della approvazione del “primo decreto che dopo decine di anni non è stato scritto da lobby o potentati e che mette al centro il cittadino”. A tal proposito, il leader pentastellato ha anche coniato uno slogan che potrebbe diventare virale o, alternativamente, suscitare altre critiche da parte delle opposizioni: “Finalmente i cittadini segnano un punto: Cittadini 1 Sistema 0” ha detto Di Maio aggiungendo in coro coi suoi senatori che il Decreto Dinità darà una “forte spallata a quella piaga sociale che risponde al nome di precariato”, parlando di una rivoluzione culturale. (agg. di R. G. Flore)

VIA LIBERA ANCHE AL SENATO CON 155 SI'

Decreto dignità è legge: via libera dal Senato, approvato il provvedimento firmato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Pochi minuti fa è giunta l’ufficialità: al Senato si è conclusa la votazione, il testo è passato con 155 voti favorevoli, 125 voti contrari e un astenuto. Ricordiamo che il Decreto Dignità era già stato approvato alla Camera, l’approvazione dunque è definitiva. "IL #DECRETODIGNITÀ È LEGGE! Fatelo sapere a tutti", il commento a caldo del Movimento 5 Stelle su Twitter, ma non sono mancate le polemiche nelle ultime ore per una misura che, secondo l'opposizione, anzichè creare farà perdere posti di lavoro. Il Partito Democratico ha denunciato i limiti del provvedimento, che metterebbe a rischio 80 mila posti di lavoro. E sui social network negli ultimi minuti sono giunte le prime reazioni degli esponenti politici di maggioranza e opposizione.

DECRETO DIGNITA' E' LEGGE: LE REAZIONI

"Ridurre la precarietà è un dovere morale: troppi giovani e meno giovani vivono sulla propria pelle l’esperienza di lavori instabili, senza certezze, spesso sottopagati. Il decreto Di Maio che passerà oggi è un errore, che si ritorcerà contro tanti lavoratori. #decretodignita", l'analisi di Nicola Zingaretti, esponente del Partito Democratico. I dem si sono scagliati con forza contro il provvedimento di Luigi Di Maio, questo il commento di Francesco Bonifazi: "Da giorni a fare opposizione al #decretodignità, ovvero al #decretodisoccupazione. La maggioranza gialloverde non ha voluto cambiare una virgola. Ci sentiamo vicini più che mai a quanti a breve si troveranno a perdere il posto di lavoro a causa di questo provvedimento sbagliato!". Risponde per le rime in aula il M5s, mentre il leghista Alberto Bagnai ha sottolineato: ""Confindustria attacca questo decreto? Fiat, Marcegaglia, Luxottica, Honda Italia, sono tutte aziende che recentemente hanno scelto di uscire da Confindustria, che è sempre più lontana dalle piccole e medie imprese. Abbiamo migliorato una legge che per qualcuno era già perfetta, vediamo cosa dirà Confindustria dopo l'approvazione di questo decreto", sottolinea Repubblica".

