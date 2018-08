CAOS RAI/ L'accordo su Foa svela l'errore di Salvini e il punto debole del governo

Secondo alcuni rumour usciti ieri sera, Salvini e Di Maio avrebbero trovato un accordo: a Marcello Foa andrebbe la direzione di una rete. L'impasse però rimane un caso politico. YODA

08 agosto 2018 Maestro Yoda

Matteo Salvini (Lapresse)

Il vostro vecchio Yoda ha sempre saputo che la Rai è la metafora della situazione del Paese, e anche oggi ne abbiamo una palese dimostrazione. Mentre il vostro Yoda scrive, corre voce che Salvini e Di Maio abbiano trovato un accordo che prevede di dare a Marcello Foa la direzione di una rete. Vedremo. Questo non toglie però le considerazioni politiche di fondo, che restano intatte. L'impasse in cui si trova l'azienda di servizio pubblico deriva dal fatto che il vicepremier Salvini, nell'indicare il presidente cosiddetto di garanzia, ha violato il metodo che la nuova legge imponeva: trovare cioè un accordo su un nome che garantisse poi la maggioranza dei voti nella Commissione di vigilanza Rai da cui sarebbe dipesa l'ufficializzazione della nomina. Salvini non lo ha fatto, ha nominato un pur valido giornalista senza interpellare le opposizioni, che includono il suo alleato — sulla carta — Forza Italia. E poi, nonostante la bocciatura dell'organo parlamentare, ha insistito fino all'ultimo su quel nome, bloccando di fatto la gestione del Cda Rai, che non può operare senza un presidente ufficialmente eletto.

Dalla riviera romagnola, dove sta in vacanza, Salvini, che su media e social media invece non è mai in vacanza, ha ammesso che forse avrà sbagliato nel metodo, confermando però che nel merito nessuno può dire che Foa non sia un ottimo professionista. Ed è qui il nocciolo della questione. Se il presidente deve essere "di garanzia", non può appartenere totalmente all'area culturale e politica di chi governa, a meno che non sia una personalità di riconosciuta indipendenza anche da opposizioni disposte a votarlo. Inoltre, quando si governa, il rispetto dei metodi e delle forme democratici non è un dettaglio. Rispetto che i due vicepresidenti del Consiglio non sembrano tenere in gran conto, dichiarando e twittando a ogni piè sospinto come se fossero tra amici al bar (o sulla spiaggia di Rimini).

Osservando l'andamento dei sondaggi, è evidente che lo fanno per accrescere il proprio peso elettorale, dimenticando che ora non è più tempo di propaganda ma di azione. Purtroppo anche nell'azione di governo sembrano prediligere quegli atti che favoriscono il consenso più che il bene del Paese, esattamente come aveva fatto il tanto disprezzato Renzi. Se a tutto questo aggiungiamo che i due hanno basi elettorali con aspettative divergenti (sviluppo e crescita lato Lega, assistenzialismo a spese dello Stato e dei più ricchi lato 5 Stelle) si capisce perché sui principali dossier, Rai in testa, l'impasse si fa sempre più evidente: Tav, Tap, Alitalia, Ilva, ecc., mostrano quanto siano stridenti e conflittuali le due culture politiche dei due pilastri del governo Frankenstein. E dato che la Rai appare ancora ai due una formidabile macchina di consenso, si può capire perché cerchino di afferrarne le redini.

Si capisce meno perché Salvini si sia intestardito tanto su un ruolo che tutti riconoscono non contare niente, dato che il vero potere ce l'ha l'amministratore delegato, indicato da Di Maio. Probabilmente lo fa anche per questo, e per tenere comunque il punto, ignorando però che non sta giocando al biliardo del bar. E siamo tornati al punto: la nuova classe politica salita al potere si sta esercitando nella forma più efficace possibile di spoils system, ma senza rispettare metodi e forme, e soprattutto disponendo di assai poche truppe di carattere amministrativo adeguatamente formate. Tutti i bene informati riferiscono a Yoda che sulla competenza sta prevalendo l'appartenenza. E quelli che non hanno il prosciutto sugli occhi e non sono appassionati supporter dei due se ne stanno accorgendo. Così come se ne stanno accorgendo i mercati, che hanno cominciato a spingere all'insù lo spread.

Dalla soluzione del rebus Rai capiremo se sarà possibile sciogliere gli altri nodi. Ma Yoda ha l'impressione che nonostante le sempre più frequenti rassicurazioni sulla stabilità del Governo a opera dei due vicepresidenti del Consiglio e la faticosa mediazione del presidente Conte, alla base dell'ibrido Frankenstein ci sia una argilla davvero molto fragile.

