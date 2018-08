Matteo Dall'Osso e il “vaffa” a Maria Elena Boschi/ Video: “Avete ignorato i disabili e ora criticate?”

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Matteo Dall'Osso e il “vaffa” a Maria Elena Boschi

Intervento sopra le righe di Matteo Dall'Osso alla Camera. Il deputato M5s si è lasciato andare ad un insulto rivolgendosi alle opposizioni. In quel momento si discuteva del ministero della Famiglia e della disabilità, che per Partito democratico e Forza Italia è una forma di discriminazione perché fa passare il concetto che i disabili siano diversi dagli altri. A infiammare lo scontro è stata Maria Elena Boschi: «Questo ministero fa tornare indietro il Paese di 80 anni. Significa cancellare in un sol colpo le battaglie per affermare il principio sacrosanto che i disabili sono come gli altri, solo con bisogni specifici, cui dare risposta». Per la deputata del Pd è «un ministero della segregazione» e «un ministero per differenziare le persone le une dalle altre». Le dichiarazioni della Boschi non sono andate giù al pentastellato Dall'Osso, affetto da sclerosi multipla dal 2003. Il deputato si è sentito toccato nel vivo, ma si è lasciato andare nel suo intervento a pesanti insulti.

«Tutto quello che ha detto la Boschi poteva essere accettato in presenza dei governi precedenti. Noi dobbiamo prendere atto che non siamo in un Paese come tutti gli altri», ha cominciato Matteo Dall'Osso. «Un disabile deve essere tutelato», prosegue prima di alzare i toni. «Ma come, per anni non ci avete cagato di striscio e ora che c’è un po' di attenzione avete da criticare?», ribatte e poi parte l'insulto. «Ma annatevene affanculo và...». Questo intervento ha scatenato l'ira dei deputati dell'opposizione. Si è acceso un duro scontro in particolare con il forzista Simone Baldelli che ha chiesto al presidente della Camera Roberto Fico di censurare l'intervento del suo compagno di partito. Anche in passato il deputato M5S aveva usato un linguaggio simile per esprimere la sua rabbia in Parlamento. Nel 2016 però fu Maurizio Gasparri il suo obiettivo: in quell'occasione l'ex vicepresidente del Senato aveva utilizzato una frase ingiuriosa nei confronti dei portatori di handicap.

