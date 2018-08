Renzi contro Di Maio su Facebook: “Si è tenuto il vitalizio”/ Video, torna in campo: “Toccherà di nuovo a noi”

Renzi contro Di Maio su Facebook: “Si è tenuto il vitalizio”, video. E prepara il ritorno in campo col Pd: “Toccherà di nuovo a noi”. Le ultime notizie

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Matteo Renzi (Foto: LaPresse)

Matteo Renzi torna in campo: è lo stesso ex premier ad annunciarlo. Lo ha fatto in una diretta Facebook a sorpresa, che a livello temporale sembra quasi una risposta alla conferenza stampa di Palazzo Chigi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Presto toccherà di nuovo a noi», annuncia l'ex segretario del Partito democratico. L'appuntamento è al rientro dalle ferie in Parlamento. «Avremo tante cose da fare», dice con convinzione Renzi, rilanciando l'appuntamento della Leopolda, il 20 e 21 ottobre. Ha in programma «qualcosa di speciale», assicura. Il tema sarà “Ritorno al futuro”, e sarà un «evento che va oltre i confini del Pd». Il futuro dell'Italia si gioca sulle fake news per Renzi. La questione è «tutt'altro che una bolla di sapone» e il Paese ci dovrà fare i conti anche dopo l'estate. Ne è convinto al punto tale che chiede ai pm dell'inchiesta romana sull'attacco online al capo dello Stato Sergio Mattarella di essere ascoltato come testimone.

RENZI CONTRO DI MAIO: “SI È TENUTO IL VITALIZIO”

La diretta Facebook di oggi è per Matteo Renzi non solo un congedo estivo, ma anche l'occasione per attaccare la maggioranza: «Fa danni, meglio se vanno in vacanza». Inoltre, critica il rinvio dell'obbligo di vaccinazione, il decreto Dignità e l'abolizione della missione Italia Sicura. Sono molteplici insomma gli affondi al governo. «Più slogan che sostanza». E ne ha anche per Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. «Lui il vitalizio se l'è tenuto, hanno abrogato i vitalizi degli altri. Io non ce l'ho, lui sì». Non manca all'appello neppure l'altro vicepremier, Matteo Salvini. «Dice che chi lancia uova è un cretino, ma allora per il sillogismo anche lui...». Ma sugli attacchi web a Sergio Mattarella vuole vederci chiaro, per capire chi o cosa ci sia dietro i profili falsi che hanno rilanciato la campagna online contro il Quirinale. «Ho chiesto al procuratore di Roma, Pignatone, di essere ascoltato come testimone, perché su questa cosa delle fake news si gioca una partita importante».

© Riproduzione Riservata.